S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le Paris FC claque 25 millions pour un jeune

FC
Le Paris FC claque 25 millions pour un jeune

Finalement, ce ne sera pas Newcastle. Courtisé par le club anglais, Patrick Zabi a finalement été acheté par le Paris FC. Ce dernier a dépensé… 25 millions d’euros, rien que ça, pour attirer le jeune joueur de Reims (qui ne partira que cet été, et terminera donc la saison en Ligue 2).

Si le prix évoqué semble énorme au vu du curriculum vitæ du garçon, le football français peut au moins se satisfaire de conserver un talent au sein du pays (contrairement à bien d’autres situations). En tout cas, le club de la capitale a mis le paquet. À raison ?

Coupe de France : Endrick libère l’OL, Nice renverse Montpellier

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
ligue-1
Daniel Bravo suspendu
  • Ligue 1
  • J20
  • Paris FC-Marseille (2-2)
Daniel Bravo suspendu

Daniel Bravo suspendu

Daniel Bravo suspendu
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
70
22

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!