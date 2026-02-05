Le Paris FC claque 25 millions pour un jeune

Finalement, ce ne sera pas Newcastle. Courtisé par le club anglais, Patrick Zabi a finalement été acheté par le Paris FC. Ce dernier a dépensé… 25 millions d’euros, rien que ça, pour attirer le jeune joueur de Reims (qui ne partira que cet été, et terminera donc la saison en Ligue 2).

Si le prix évoqué semble énorme au vu du curriculum vitæ du garçon, le football français peut au moins se satisfaire de conserver un talent au sein du pays (contrairement à bien d’autres situations). En tout cas, le club de la capitale a mis le paquet. À raison ?

Coupe de France : Endrick libère l’OL, Nice renverse Montpellier