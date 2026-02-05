Bruno Genesio commente les difficultés de l’attaque lilloise

Les Dogues aux abois ? Tout s’explique. Avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz vendredi soir, Bruno Genesio est revenu sur le manque d’efficacité offensive de son équipe. L’entraîneur du LOSC s’est montré lucide en conférence de presse, expliquant sa façon de composer avec les éléments à disposition.

« Forcément on ne joue pas de la même manière avec un joueur d’appui et de surface comme Olivier (Giroud) ou un joueur de vitesse et de prise d’espace comme Matías (Fernández-Pardo), analyse l’ancien coach lyonnais. On peut même envisager que les deux jouent ensemble. » Ah ça, c’est une idée.

Une attaque en chantier

Ce qui a notamment pu être constaté ces dernières semaines, c’est la difficulté d’Olivier Giroud à enchaîner les performances, que le technicien n’a pas manqué de commenter. « Il a montré qu’il était capable de marquer des buts, mais il a été surutilisé avec la CAN et la blessure d’Hamza (Igamane), déclare Bruno Genesio. Matias a joué au poste d’avant-centre, et c’est le poste auquel il veut évoluer. Ça nous fait deux joueurs sur le poste. Gaëtan aussi peut jouer à ce poste-là. » Gaëtan qui ? Gaëtan Perrin, pardi !

Le LOSC a dû se montrer inventif lors de ce mercato hivernal, et ce malgré quelques désillusions. « L’idée de prendre un neuf avait été émise, confie le natif de Lyon. Pour plein de raisons ça ne s’est pas fait, des clubs qui voulaient vendre puis ne voulaient plus. » Ce sont donc Noah Edjouma et Gaëtan Perrin qui ont été recrutés pour remplir la mission de redonner des couleurs à une attaque qui peine à s’exprimer.

Quelle meilleure proie que le FC Metz pour retrouver l’appétit ?

