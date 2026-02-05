S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • Metz-Lille

Bruno Genesio commente les difficultés de l’attaque lilloise

SW
Bruno Genesio commente les difficultés de l&rsquo;attaque lilloise

Les Dogues aux abois ? Tout s’explique. Avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz vendredi soir, Bruno Genesio est revenu sur le manque d’efficacité offensive de son équipe. L’entraîneur du LOSC s’est montré lucide en conférence de presse, expliquant sa façon de composer avec les éléments à disposition.

« Forcément on ne joue pas de la même manière avec un joueur d’appui et de surface comme Olivier (Giroud) ou un joueur de vitesse et de prise d’espace comme Matías (Fernández-Pardo), analyse l’ancien coach lyonnais. On peut même envisager que les deux jouent ensemble. » Ah ça, c’est une idée.

Une attaque en chantier

Ce qui a notamment pu être constaté ces dernières semaines, c’est la difficulté d’Olivier Giroud à enchaîner les performances, que le technicien n’a pas manqué de commenter. « Il a montré qu’il était capable de marquer des buts, mais il a été surutilisé avec la CAN et la blessure d’Hamza (Igamane), déclare Bruno Genesio. Matias a joué au poste d’avant-centre, et c’est le poste auquel il veut évoluer. Ça nous fait deux joueurs sur le poste. Gaëtan aussi peut jouer à ce poste-là. » Gaëtan qui ? Gaëtan Perrin, pardi !

Le LOSC a dû se montrer inventif lors de ce mercato hivernal, et ce malgré quelques désillusions. « L’idée de prendre un neuf avait été émise, confie le natif de Lyon. Pour plein de raisons ça ne s’est pas fait, des clubs qui voulaient vendre puis ne voulaient plus. » Ce sont donc Noah Edjouma et Gaëtan Perrin qui ont été recrutés pour remplir la mission de redonner des couleurs à une attaque qui peine à s’exprimer.

Quelle meilleure proie que le FC Metz pour retrouver l’appétit ?

Le LOSC accueille deux renforts en attaque

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!