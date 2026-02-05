S’abonner au mag
  • International
  • Mercato

Le mercato hivernal signe quelques records

AR
Le mercato hivernal signe quelques records

L’argent tombe du ciel. Plus de 5 900 transferts réalisés sur le marché mondial, c’est ce que l’édition 2026 du mercato hivernal a comptabilisé, hommes et femmes confondus. D’après un communiqué publié par la FIFA, les clubs recrutent en nombre, mais les sommes dépensées sont en baisse par rapport à l’année précédente : 1,9 milliard de dollars ont été déboursés, soit une baisse de 18% en comparaison avec janvier 2025, mais tout de même plus de 20% de plus qu’en janvier 2023.

Qui veut gagner des millions ?

Du côté de ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent, les clubs anglais ont dépensé environ 363 millions de dollars, un chiffre un peu en baisse comparé aux années passées. Une surprise dans le classement : les clubs brésiliens font leur entrée dans le top 3, avec le transfert record de Lucas Paquetà avec 42 millions d’euros, devenant le transfert le plus cher de l’histoire de l’Amérique du Sud. La France est championne… de la dépouille. Encore une nouvelle fois, la Ligue 1 vend la plupart de ses cracks, et récolte un total de 218 millions de dollars.

Du côté des femmes, record battu aussi avec 10 millions de dollars dépensés en janvier, un bond de 85% par rapport au record de l’an dernier.

Tout le monde est servi ?

Paul Pogba et Monaco : comme dans un conte défait

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
70
7

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!