Le mercato hivernal signe quelques records

L’argent tombe du ciel. Plus de 5 900 transferts réalisés sur le marché mondial, c’est ce que l’édition 2026 du mercato hivernal a comptabilisé, hommes et femmes confondus. D’après un communiqué publié par la FIFA, les clubs recrutent en nombre, mais les sommes dépensées sont en baisse par rapport à l’année précédente : 1,9 milliard de dollars ont été déboursés, soit une baisse de 18% en comparaison avec janvier 2025, mais tout de même plus de 20% de plus qu’en janvier 2023.

Qui veut gagner des millions ?

Du côté de ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent, les clubs anglais ont dépensé environ 363 millions de dollars, un chiffre un peu en baisse comparé aux années passées. Une surprise dans le classement : les clubs brésiliens font leur entrée dans le top 3, avec le transfert record de Lucas Paquetà avec 42 millions d’euros, devenant le transfert le plus cher de l’histoire de l’Amérique du Sud. La France est championne… de la dépouille. Encore une nouvelle fois, la Ligue 1 vend la plupart de ses cracks, et récolte un total de 218 millions de dollars.

Du côté des femmes, record battu aussi avec 10 millions de dollars dépensés en janvier, un bond de 85% par rapport au record de l’an dernier.

Tout le monde est servi ?

Paul Pogba et Monaco : comme dans un conte défait