Paul Pogba et Monaco : comme dans un conte défait

Le retour de Paul Pogba à l'AS Monaco prend des allures de pari perdu. Le milieu de terrain de 32 ans n'a même pas joué quarante minutes cette saison et vient d'être retiré de la liste en Ligue des champions par son club. Un échec très probable qui témoigne de l'exigence du championnat de France.

Son retour au football était plus qu’encourageant. Le 22 novembre dernier, au Roazhon Park, Monaco se faisait corriger 4-1 par le Stade rennais, mais repartait avec une satisfaction. Celle d’avoir vu son pari de l’été, Paul Pogba, refouler pour la première fois une pelouse au cours d’un match officiel pour la première fois depuis plus de trois ans, à cause d’une suspension pour dopage agrémentée d’une affaire de trahison qui venait briser en mille morceau toute une famille. Après une période de réathlétisation longue quatre mois, la Pioche avait eu droit à cette occasion à six petites minutes pour envoyer quelques transversales, au goût de madeleines de Proust.

S’en suivent cinq minutes lors de la victoire monégasque contre le PSG, une grosse vingtaine de minutes à Brest… et plus rien. Voilà à quoi se résume son retour au football : une hype immense avec le fantasme d’un retour avec les Bleus pour le Mondial 2026, 36 pauvres minutes de jeu et de nouvelles rechutes (à la cheville, puis au mollet). Jusqu’à voir Paul Pogba être enlevé de la liste de l’AS Monaco pour la Ligue des champions, dans laquelle le club monégasque affrontera le PSG en barrages.

La Pioche passe son retour

Ce mercredi, en conférence de presse, le directeur sportif de l’ASM Thiago Scuro tenait les mêmes propos qu’au mois d’août : « Le staff médical s’attache à trouver une solution, dans un premier temps pour qu’il puisse reprendre l’entraînement, avant ensuite de rejouer en compétition. Il poursuit sa convalescence après sa blessure au mollet. Quant à sa date de retour, aucune date n’a été annoncée. » Oui, ces mots datent bien du 4 février 2026. Une répétition qui sonne plus largement comme un pari manqué. Sur le papier, le pari monégasque était cohérent : un environnement de reprise optimal, un club avec moins de pression médiatique, avec l’avantage de rester compétitif. La réalité des faits, un triste constat : Paul Pogba n’a joué que quelques minutes de trois rencontres sur 28 possibles cette saison, et a passé plus de temps à haranguer ses coéquipiers sur la touche et animer les vestiaire plutôt que de les aider balle au pied.

Clairement, le programme de reprise qu’on avait pour lui ne fonctionne pas comme on l’aurait espéré. Thiago Scuro, au mois de janvier

Ces derniers temps, les esprits n’étaient pas très optimistes sur le Rocher et laissait quelques indices quant à ce retrait. Mi-janvier, ce même Thiago Scuro optait pour le discours du « ça passe ou ça casse » : « Clairement, le programme de reprise qu’on avait pour lui ne fonctionne pas comme on l’aurait espéré. On est tous déçus qu’il ait autant de difficultés à enchaîner et à gagner des minutes. (…) Il y a deux possibilités : soit ça marche, il reviendra sur le terrain et il aura un impact sur l’équipe, soit ça ne fonctionne pas et, bien sûr, les deux parties pourront se mettre autour de la table l’été prochain pour avoir une nouvelle discussion. » Ça n’a jamais été aussi proche de casser pour Pogba, qui devra sérieusement penser à la suite de sa carrière en cas de « presque saison blanche. »

« Il travaille dur pour essayer de revenir », expliquait son coach Sébastien Pocognoli la semaine dernière avec optimisme. S’il semble se voiler la face, le technicien belge n’a pas complètement tort. Il y a toujours du positif à trouver : l’échec Pogba montre surtout l’exigence physique que requiert le championnat de France, qu’il n’est pas qu’un fer de relance pour anciennes stars européennes. Preuve de l’intensité des rencontres, la Ligue 1 est très bien représentée dans les stats de duel parmi le top 5, étant le deuxième championnat avec le plus d’interceptions en moyenne (8,49 par match derrière la Bundesliga) et le troisième en duels gagnés en moyenne (9,84, derrière la Liga et la Premier League).

Moins positif en revanche pour ceux qui s’accrochaient à un retour du milieu de terrain de 32 ans avec l’équipe de France, pouvant être la réponse à un entrejeu français en quête de la bonne formule. Malheureusement, le débat n’a jamais pu être vraiment mis sur la table étant donné son faible temps de jeu. En attendant, preuve est qu’à l’instant T, la Ligue 1 est peut-être une marche trop haute pour Paul Pogba. Récompensé d’un Global Soccer Award, son come-back se fait toujours attendre du point de vue football.

