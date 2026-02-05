S’abonner au mag
Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut construire un nouveau stade

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut construire un nouveau stade

Philippe Layat va apprécier. En pleine campagne électorale pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a relancé ce qui était resté un serpent de mer dans la capitale des Gaules : la construction d’un nouveau stade à capacité intermédiaire à l’intérieur de la ville. Une manière de faire part des ambitions sportives de l’ancien boss de l’OL concernant les Lyonnes et le club de Lyon-La Duchère, qui végète depuis plusieurs saisons en National 3.

« Partant de ce qui a été fait à Décines-Meyzieu (où a été construit le stade, le centre d’entraînement et le pôle formation des jeunes de l’OL, ndlr), c’est à dire la construction d’un stade, conjugué à deux paramètres : La Duchère est candidate à monter à terme en dans la troisième division professionnelle que nous venons de créer avec la FFF. Cette D3 requiert un équipement sportif intermédiaire entre le très grand stade et le stade normal. Deuxième élément, Michele Kang avait émis l’idée d’avoir un stade de 10 000 ou 15 000 places », a déroulé mercredi Aulas au micro d’ActuLyon.

Un stade voulu par Michele Kang

Cette nouvelle enceinte est un moyen de communication très important pour Aulas puisqu’elle fait écho à une bataille interne menée par Michele Kang, présidente de l’OL et des Lyonnes, qui se bat bec et ongle depuis deux ans pour donner son propre stade au club féminin. Gerland étant voué au rugby et au LOU, impossible à homologuer au football. L’ancien stade du LOU à Vénissieux, projet abandonné. C’est donc vers ce quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement, que Aulas et Kang pourraient trouver leur bonheur. Reste à savoir si ce nouveau stade impliquerait simplement une rénovation de l’actuel stade Balmont (5 400 places, résidence de la Duch’) ou carrément l’aménagement d’un nouvel espace.

Mais où trouve-t-il tout cet argent ?

Coupe LLFP : l’OL Lyonnes croquent les Marseillaises, un derby parisien en demi-finales

TJ

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

