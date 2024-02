L’OL féminin veut construire son propre stade

On coupe le cordon.

Le rachat de l’Olympique lyonnais féminin par Michel Kang a été officialisé ce jeudi. En conférence de presse pour l’occasion, la nouvelle patronne des Fenottes a présenté son plan et ses idées pour consolider le club à tous les niveaux. « Notre accord est enfin clôturé, c’est officiel, s’est-elle félicitée. Il ne s’agit pas uniquement de gagner des trophées, mais de professionnaliser le football féminin encore plus. »

Notamment en termes de conditions de travail. « Je dois avouer que les infrastructures ne sont pas optimales, qu’il s’agisse du staff ou du centre d’entraînement, pointe l’Américaine. Quand je suis arrivée, une partie du staff était commune aux équipes masculine et féminine. Je voulais un staff uniquement concentrée sur la performance féminine et sur les joueuses. »

« Le prochain step, ce sera le stade. Aujourd’hui, elles jouent des matchs importants au Groupama Stadium, mais la plupart des matchs sont au centre d’entrainement avec seulement 1200 personnes de capacité, ce qui n’est pas acceptable. Il faut un entre-deux. Nous allons construire notre propre stade. Nous souhaitons remplir un stade de 15 à 20 000 spectateurs. On est allé voir plusieurs endroits dans la ville de Lyon, les collectivités nous soutiennent. On souhaite être le plus proche du centre-ville possible. »

S’il-te-plaît, Décines moi un stade !

C1 féminine : l'OL affrontera Benfica, le PSG pioche Häcken