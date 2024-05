Le Genoa accroche un Milan poussif malgré un but d'Olivier Giroud

AC Milan 3-3 Genoa CFC

Buts : Florenzi (45e), Gabbia (72e) et Giroud (75e) pour les Rossoneri // Retegui (5e, SP), Ekuban (48e) et Thiaw (87e, CSC) pour le Grifone

Le Milan est déjà en vacances.

Mené et malmené par le Genoa, le Milan a finalement été tenu en échec ce dimanche (3-3). L’entame des Milanais a été catastrophique et s’est rapidement matérialisée avec un penalty provoqué prématurément par Fikayo Tomori, qui a été devancé par Alessandro Vogliacco : Mateo Retegui n’a pas tremblé et a placé le ballon en force, en fermant son pied droit (0-1, 5e). Les Rossoneri ont tout de même égalisé juste avant la pause, avec une tête à bout portant d’Alessandro Florenzi (1-1, 45e). Mais les Lombards ont commencé le second acte comme ils avaient débuté le premier et ont laissé énormément d’espace au Genoa, qui ne s’est pas fait prier pour sanctionner ce relâchement avec le très joli coup de casque de Caleb Ekuban (1-2, 48e).

La révolte s’est faite attendre, mais est arrivée après l’heure de jeu grâce à l’égalisation de Matteo Gabbia qui a lui aussi planté de la tête après un corner botté par Florenzi (2-2, 72e). Et Olivier Giroud, qui avait loupé une énorme occasion un peu plus tôt, a donné l’avantage aux locaux trois minutes plus tard en envoyant une volée croisée du gauche au fond (3-2, 75e). Mais étant en congés anticipés, la défense milanaise a laissé Morten Thorsby débouler dans la surface puis centrer : perdus, les Rossoneri ont paniqué et Malick Thiaw n’a pu faire autrement que de dévier le ballon dans son propre but (3-3, 87e). Avec ce nul, Milan enchaîne un quatrième match sans victoire en Serie A et laisse la possibilité à la Juventus de venir mettre la pression sur sa place de dauphin de l’Inter.

La fin de règne de Stefano Pioli se passe bien…