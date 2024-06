Charles De Ketelaere officiellement transféré à l’Atalanta

Le roi Charles.

Arrivé en prêt à l’Atalanta l’été dernier après une saison galère à l’AC Milan, Charles De Ketelaere ne retournera pas chez les Rossoneri. Comme pressenti depuis quelques semaines, le joyau belge s’est définitivement engagé avec la Dea. C’est l’Atalanta qui l’a confirmé ce samedi matin sur ses réseaux sociaux. Si aucun des deux clubs n’a précisé le montant de la transaction, les Bergamasques auraient dépensé 22 millions d’euros (en plus des trois millions qu’a coûté le prêt) pour mettre la main sur le joueur recruté plus de 36 millions il y a deux ans par les Milanais. En 50 matchs cette saison, De Ketelaere a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives. Il a également remporté la Ligue Europa.

Il a évidemment été retenu par Domenico Tedesco pour disputer l’Euro.