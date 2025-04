Le Havre double Reims, Strabourg passe quatrième

Bon, Montpellier a définitivement lâché.

Opposée au Havre dans une rencontre ressemblant à un match de la dernière chance pour elle, la lanterne rouge du championnat de France s’est encore inclinée et a enchaîné une neuvième défaite consécutive face à un concurrent direct. Le MHSC (qui a fini à dix, avec le rouge de Bamo Meïté) compte maintenant onze unités de retard sur Reims (barragiste) et douze sur son adversaire du jour, qui sort donc de la zone rouge grâce à cette victoire plutôt facile : Yassine Kechta a ouvert le score dès la troisième minute de jeu au rebond d’une tentative signée Josué Casimir, puis Abdoulaye Touré a fait le break de loin une demi-heure plus tard en profitant d’une mauvaise relance adverse. Ce succès ne fait absolument pas les affaires du Stade, défait à domicile contre Strasbourg et doublé par Le Hac.

Cinquième victoire de rang et sept matchs sans défaite, pour le RCSA

Désormais dix-septièmes et ayant terminé en infériorité numérique en raison de l’expulsion de Mory Gbane (sanction partagée par Diego Moreira), les locaux ont en effet été punis par un but très précoce d’Ismaël Doukouré sur corner. Une réalisation synonyme de succès pour le RCSA, nouveau quatrième du classement et revenu à la même hauteur que l’Olympique de Marseille (troisième, avec une partie supplémentaire à disputer) grâce à un cinquième triomphe d’affilée (et sept rendez-vous sans défaite). Enfin, toujours lors de cette 28e journée de Ligue 1, Rennes et Auxerre n’ont pas offert un très joli spectacle avec zéro tremblement de filet… jusqu’à la 89e, moment choisi par le capitaine Jubal pour planter de la tête à la suite d’un coup de pied de coin et offrir les trois points à l’AJA.

Plus rien à espérer ou à craindre pour ces deux clubs, douzième et dixième.

✌️ | Et de deux pour le @HAC_Foot, grâce à Abdoulaye Touré ! 💪💥#MHSCHAC 👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/m47RxiHaT6 — DAZN France (@DAZN_FR) April 6, 2025

Montpellier 0-2 Le Havre

Buts : Kechta (3e) et Touré (33e)

Rennes 0-1 Auxerre

But : Jubal (89e)

Reims 0-1 Strasbourg

But : Doukouré (4e)