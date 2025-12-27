La Juventus enchaîne à Pise

Pise 0-2 Juventus

Buts : Calabresi (73e, CSC) & Yıldız (90e+2) pour la Juve

Pise, il y a pire endroit pour passer un samedi soir.

Sans forcément impressionner, la Juventus vient d’enchaîner trois succès de rang en Serie A, elle qui était tombée à Naples (2-1) début décembre. Ce samedi, c’est à Pise que les coéquipiers de Khéphren Thuram l’ont emporté, sans trop de conteste (0-2), mais surtout grâce à deux buts moches. La Vieille Dame est troisième de Serie A… mais avec deux matchs joués de plus que tout le monde.

🇫🇷 | Le premier but de Pierre Kalulu en Serie A cette saison pour délivrer la Juventus 🔥💪 #PisaJuventus Profitez de notre pass à 69€ pour toute la deuxième partie de saison ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/y4E6NluWa1 — DAZN France (@DAZN_FR) December 27, 2025

Face à un adversaire inoffensif, la Juve a pu compter sur l’international français Pierre Kalulu, qui a provoqué le but contre son camp d’Arturo Calabresi sur un service de Weston McKennie (73e). En fin de partie, le joyau Kenan Yıldız a fait le break, au bout d’une action confuse menée par l’entrant Jonathan David (90e+2).

💥 | Et de deux pour la Juventus, avec ce but de Kenan Yildiz ! ⚽️👀 #PisaJuventus Profitez de notre pass à 69€ pour toute la deuxième partie de saison ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/ZAuRTx37K7 — DAZN France (@DAZN_FR) December 27, 2025

Clairement moins palpitant que le Nigeria-Tunisie du soir.

La Juventus confirme face à la Roma