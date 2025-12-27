S’abonner au mag
  • Serie A
  • J17
  • Pise-Juventus (0-2)

La Juventus enchaîne à Pise

JB
La Juventus enchaîne à Pise

Pise 0-2 Juventus

Buts : Calabresi (73e, CSC) & Yıldız (90e+2) pour la Juve

Pise, il y a pire endroit pour passer un samedi soir.

Sans forcément impressionner, la Juventus vient d’enchaîner trois succès de rang en Serie A, elle qui était tombée à Naples (2-1) début décembre. Ce samedi, c’est à Pise que les coéquipiers de Khéphren Thuram l’ont emporté, sans trop de conteste (0-2), mais surtout grâce à deux buts moches. La Vieille Dame est troisième de Serie A… mais avec deux matchs joués de plus que tout le monde.

Face à un adversaire inoffensif, la Juve a pu compter sur l’international français Pierre Kalulu, qui a provoqué le but contre son camp d’Arturo Calabresi sur un service de Weston McKennie (73e). En fin de partie, le joyau Kenan Yıldız a fait le break, au bout d’une action confuse menée par l’entrant Jonathan David (90e+2).

Clairement moins palpitant que le Nigeria-Tunisie du soir.

La Juventus confirme face à la Roma

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!