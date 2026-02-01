S’abonner au mag

Jérémie Boga quitte Nice pour la Juventus

C’est ce que l’on appelle une exfiltration. Éloigné des terrains depuis fin novembre et les incidents avec les supporters niçois, Jérémie Boga a trouvé une porte de sortie avant la fin de ce mercato d’hiver. Désireux de quitter la Côte d’Azur après ce triste épisode, l’attaquant ivoirien est prêté jusqu’à la fin de saison à la Juventus, un accord assorti d’une option d’achat estimée à cinq millions d’euros.

Boga retrouvera donc en Italie un championnat qu’il connaît par cœur, lui qui a évolué pendant trois saisons entre Sassuolo et l’Atalanta. Après deux mois passés en arrêt de travail, il devrait surtout profiter de l’occasion pour retrouver le chemin des pelouses.

La dernière fois que la Vieille Dame est venue se servir sur la Côte d’Azur, ça lui a plutôt bien réussi.

