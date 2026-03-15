Bruno Fernandes s’offre un nouveau record avec Manchester United

David contre Bruno. En ajoutant deux passes décisives supplémentaires ce dimanche après-midi à son palmarès, Bruno Fernandes a établi un nouveau record avec Manchester United.

16 - Bruno Fernandes now has 16 assists in the Premier League this season; the most ever by a @ManUtd player in a single campaign in the competition, surpassing David Beckham's 15 in 1999-00. Sweet. pic.twitter.com/w3pZeDhm5s — OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2026

Un record vieux de 26 ans

Avec 16 offrandes en 30 matchs de Premier League cette saison, le capitaine des Reds a effacé le record du plus grand nombre de passes décisives réussies en une saison en championnat au club. Le record datait de 26 ans et était détenu jusque-là par David Beckham avec ses 15 passes décisives lors de la saison 1999-2000. Le milieu de terrain portugais s’est également offert lors de la large victoire des Mancuniens face à Aston Villa (3-1) sa centième passe décisive avec les Reds toutes compétitions confondues.

Ne lui reste plus qu’à remercier Casemiro et Matheus Cunha d’avoir mis le ballon au fond des filets.

Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place