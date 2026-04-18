Un braquage à l'anglaise pour Manchester United face à Chelsea

Chelsea 0-1 Manchester United

But : Cunha (43e) pour United

Un hold-up en bonne et due forme.

Chelsea a passé son samedi soir à malmener Manchester United, mais Chelsea a surtout fini son samedi soir avec une défaite dans les poches (0-1). Dominer n’est pas gagner, on ne le dit jamais assez, et Liam Rosenior l’a appris à ses dépens : ses joueurs ont tout fait, touché les montants de Senne Lammens à plusieurs reprises, mais rien n’a fonctionné. Tout le contraire des Red Devils, qui n’ont pas eu besoin de beaucoup d’occasions pour piquer. Une seule a suffi, même, en fin de première période, lorsque Matheus Cunha a brillamment repris une passe en retrait de Bruno Fernandes (0-1, 43e). Pour le Portugais, il s’agit là de sa dix-huitième passe décisive de la saison, et il est peut-être bien parti pour aller chercher le record du championnat, détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, tous deux montés jusqu’à vingt.

🔥 ET CUNHA OUVRE LE SCORE POUR MAN. UNITED ! Le Brésilien lance les Red Devils face à Chelsea sur la 18e passe décisive de Bruno Fernandes cette saison en PL ! Le capitaine mancunien n'est plus qu'à 2 unités du record de Thierry Henry 😎#CHEMUN sur CANAL+FOOT | #PremierLeague pic.twitter.com/LRJv8AF3Re — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 18, 2026

Toujours côté statistiques, Chelsea enchaîne une quatrième défaite consécutive en Premier League, une première depuis 1998. Une bien mauvaise opération pour les Blues dans la course à la Ligue des champions, alors qu’United a sans doute validé son ticket pour la C1 l’an prochain avec ce succès.

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