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Un braquage à l'anglaise pour Manchester United face à Chelsea

AL
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Un braquage à l'anglaise pour Manchester United face à Chelsea

Chelsea 0-1 Manchester United

But : Cunha (43e) pour United

Un hold-up en bonne et due forme.

Chelsea a passé son samedi soir à malmener Manchester United, mais Chelsea a surtout fini son samedi soir avec une défaite dans les poches (0-1). Dominer n’est pas gagner, on ne le dit jamais assez, et Liam Rosenior l’a appris à ses dépens : ses joueurs ont tout fait, touché les montants de Senne Lammens à plusieurs reprises, mais rien n’a fonctionné. Tout le contraire des Red Devils, qui n’ont pas eu besoin de beaucoup d’occasions pour piquer. Une seule a suffi, même, en fin de première période, lorsque Matheus Cunha a brillamment repris une passe en retrait de Bruno Fernandes (0-1, 43e). Pour le Portugais, il s’agit là de sa dix-huitième passe décisive de la saison, et il est peut-être bien parti pour aller chercher le record du championnat, détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, tous deux montés jusqu’à vingt.

Toujours côté statistiques, Chelsea enchaîne une quatrième défaite consécutive en Premier League, une première depuis 1998. Une bien mauvaise opération pour les Blues dans la course à la Ligue des champions, alors qu’United a sans doute validé son ticket pour la C1 l’an prochain avec ce succès.

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AL

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