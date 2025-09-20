Manchester United fait tomber Chelsea

Réduit à 10 au bout de 4 minutes de jeu, Chelsea a perdu son invincibilité en Premier League en s’inclinant sur la pelouse de Manchester United (2-1). Les Red Devils n’auront pas totalement rassuré, mais cela suffit amplement à Rúben Amorim qui a gagné quelques semaines de répit.

Manchester United 2-1 Chelsea

Buts : Fernandes (14e) et Casemiro (36e) pour Manchester // Chalobah (79e) pour Chelsea

Expulsion : Casemiro (45e+4) pour Manchester United // Sánchez (4e) pour Chelsea

Une pluie diluvienne, un long dégagement du gardien pour une déviation de l’attaquant de pointe. Voilà comment tout a basculé à la 4e minute dans ce choc de Premier League entre Manchester United et Chelsea. À l’image du Stoke City de Peter Crouch, les Red Devils ont utilisé cette tactique pour provoquer l’expulsion de Robert Sánchez, devenu le joueur des Blues le plus rapidement exclu en Premier League. Est-ce que l’avenir de Rúben Amorim, grandement menacé, s’est joué sur un dégagement d’Altay Bayındır et une déviation de la tête de Benjamin Šeško pour Bryan Mbeumo ? Est-ce que cette action va permettre à Manchester United – 17e au coup d’envoi – de retrouver son rang d’antan ? Est-ce que cette action va plomber Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs et invaincu jusque-là en championnat cette saison ? Autant de questions qui trouveront une réponse à l’avenir. En attendant, ce long ballon a permis à Manchester United de s’imposer face à Chelsea (2-1). Et c’est déjà pas mal pour les Red Devils.

4 minutes et puis s’en va pour Sánchez

Rúben Amorim avait donné le ton en conférence de presse d’avant-match : non, il ne changera pas son système malgré les deux défaites en 4 matchs de Premier League (pour un nul et une victoire) et l’élimination face à Grimsby Town, pensionnaire de D4, en League Cup. « Personne ne me fera changer de tactique, même pas le pape. Si j’étais un joueur et que je vois mon coach sous pression tout changer, je regarderais le coach différemment. » C’est donc dans son 3-4-2-1 avec Benjamin Šeško en pointe que Manchester United se présente à Old Trafford face à Chelsea. Un choix payant, puisque c’est à la suite de la déviation de la tête de l’attaquant slovène que Robert Sánchez fauche Bryan Mbeumo et écope d’un carton rouge (4e). En supériorité numérique, les Red Devils vont alors assiéger le camp des Blues, et ce qui devait arriver arriva : à la réception d’une remise de la tête de Dorgu, Bruno Fernandes tacle le ballon au fond des filets pour s’offrir son 100e but avec Manchester United pour sa 200e rencontre en Premier League (1-0, 14e). Rien ne va pour Chelsea qui voit Cole Palmer sortir sur blessure et obliger Enzo Maresca à effectuer un troisième changement après les sorties de Estevao et Neto à la suite du carton rouge. Un troisième coup dur auquel va s’ajouter un quatrième avec le coup de casque de Casemiro qui plante son 7e but en Premier League, son 3e contre Chelsea (2-0, 36e).

Casemiro plus fort que le pape

Contrairement au pape donc, Casemiro peut, lui, obliger Rúben Amorim a changé son système. Comment ? En prenant un deuxième jaune totalement stupide juste avant la mi-temps. Réduits, eux aussi, à dix, les Mancuniens commencent à trembler et leurs supporters aussi. Et si le second acte sur une pelouse détrempée a longtemps ressemblé à un combat de MMA, Trevoh Chalobah est venu reprendre d’un joli coup de casque un centre de Reece James pour relancer le suspense (2-1, 79e). Un quart d’heure plus tôt, Wesley Fofana avait aussi cru réduire la marque avant de voir l’arbitre lever son drapeau (62e). Après cette réduction du score, Manchester United aurait pu trembler. Ce qui aurait été logique vu le manque de confiance qui règne actuellement chez les Red Devils. Cela n’a finalement pas été le cas, puisque la plus grosse occasion aura été l’œuvre de Bruno Fernandes sur une frappe puissante (82e). Manchester United n’est pas encore mort. Rúben Amorim n’est pas encore viré. Et il ne manque plus que 4 autres victoires sur les 4 prochains matchs pour que Frank Ilett coupe enfin ses cheveux.

Manchester United (3-4-2-1) : Bayindir – De Ligt, Maguire (Yoro, 69e), Shaw – Mazraoui (Cunha, 65e), Fernandes (Mainoo, 87e), Casemiro, Dorgu – Amad Diallo, Mbeumo (Mount, 69e) – Šeško (Ugarte, 46e). Entraîneur : Rúben Amorim.

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – James, Chalobah, Fofana (George, 64e), Cucurella (Gusto, 64e) – Enzo Fernandez, Caicedo – Estêvão (Jørgensen, 6e), Palmer (Andrey Santos, 21e), Neto (Adarabioyo, 6e) – João Pedro. Entraîneur : Enzo Maresca.

Chelsea garnit encore un peu plus son attaque avec Alejandro Garnacho