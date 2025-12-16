Marouane Fellaini va travailler gratuitement pour un club belge

Dernière perm’.

De retour en Belgique pour des « raisons familiales », Marouane Fellaini a accepté de filer un coup de main au Sporting de Charleroi, le temps de deux matchs avant la trêve en rejoignant leur staff technique. Pas de plan de carrière, pas de reconversion officielle : « L’amitié que j’ai pour le président du Sporting (Mehdi Bayat) », résume l’ancien Diable rouge, qui connaît le dirigeant depuis leur passage commun à la Fédération belge.

Un rôle ponctuel

« Il m’a proposé ce challenge. Je suis ici quelques semaines », explique Fellaini, venu « donner un peu plus à l’équipe avec mon expérience, quelques conseils ».

Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer que, durant son séjour temporaire en Belgique, Marouane Fellaini sera intégré au sein de son staff technique. 🔗 https://t.co/pnZOROi9VP#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/xTxXqRIo5O — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) December 15, 2025

L’ex-milieu de Manchester United ne se cache pas : son rôle est ponctuel, et surtout gratuit. « Oui, par amitié », répond-il quand on lui demande s’il travaille bénévolement. Quant à son passé très marqué Standard de Liège, il balaie toute polémique : « Ça n’a rien à voir avec Charleroi ou le Standard. » L’accueil des supporters carolos ? « Ils l’accueillent comme ils veulent. On a un gros match vendredi et c’est le plus important. »

Il a la touffe sur le cœur.

Mbemba a choisi Charleroi