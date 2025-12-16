Luis Enrique : « Je ne voulais pas jouer Flamengo »

Vamos por el sexto.

À la veille de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo (mercredi, 18h), Luis Enrique a donné le ton en conférence de presse au Qatar. L’entraîneur du PSG assume l’enjeu historique, « on a une chance d’écrire l’histoire du club », tout en rappelant la difficulté du rendez-vous. « C’est une finale, chaque action peut être décisive », insiste l’Espagnol, qui vise un sixième trophée sur la saison 2024-2025 (extended version). Côté effectif, Achraf Hakimi est forfait, tandis que Marquinhos « est prêt », même si sa titularisation sera décidée après l’entraînement.

« Flamengo joue très bien avec le ballon »

Luis Enrique n’a pas cherché à minimiser l’adversaire. « Ce n’est jamais une bonne chose de jouer contre un club brésilien », a-t-il lâché, rappelant « l’histoire » et le « niveau » du football sud-américain. Comparant Flamengo à Botafogo (adversaire à la Coupe du monde des clubs), il précise : « Ils ne jouent pas de manière défensive, ils aiment le ballon », allant jusqu’à annoncer « une finale spectaculaire » entre « deux équipes aux footballs similaires ». Interrogé sur sa phrase passée, « je ne voulais pas jouer Flamengo », le coach rectifie : « Maintenant ce que je sais, c’est que Flamengo est en finale ».

