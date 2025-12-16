Le parquet réclame un procès contre Aminata Diallo

Du nouveau dans l’affaire Hamraoui.

Le parquet de Versailles a rendu son réquisitoire ce mardi. Il demande qu’Aminata Diallo, ancienne milieu du PSG, soit jugée en procès pour complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation, et association de malfaiteurs, révèle L’Équipe. La joueuse est soupçonnée d’avoir commandité l’agression de Kheira Hamraoui en 2021, son ancienne partenaire au PSG et en équipe de France. Cette affaire, à l’époque très fortement médiatisée, avait conduit Hamraoui aux prud’hommes contre le club parisien le mois dernier.

L’avocat de Diallo parle d’un « écran de fumée »

Un procès est également réclamé pour violences volontaires et association de malfaiteurs contre les instigateurs de l’agression, interpellés quelques mois après les faits et mis en détention provisoire. En revanche, pour le moment, aucun procès n’est requis pour extorsion en bande organisée contre César Mavacala, lui aussi visé dans l’affaire, mis en examen pour ce motif en mars 2023. Le procureur n’aurait retenu que des faits d’exercice illégal de la profession d’agent à son encontre.

Le juge d’instruction doit maintenant rendre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu. « Ces réquisitions sont un écran de fumée et la suite logique de l’obsession des enquêteurs pour notre cliente », a réagi Me Romain Ruiz, un des avocats d’Aminata Diallo. « Aminata Diallo n’a pas commis ces faits, et nous le démontrerons quels que soient les artifices de l’accusation », s’est-il défendu.

