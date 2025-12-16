S’abonner au mag
Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »

Instant nostalgie pour Gigi.

Pour Olivier Giroud, le tremplin se nomme La Paillade. « Montpellier, ça a été le grand pas », résume l’actuel Lillois chez SkySports. Champion de France en 2012 face au PSG fraîchement passé sous pavillon qatari, le MHSC réalise l’inattendu. « Les Parisiens étaient déjà très forts et c’était vraiment inattendu, un peu comme Leicester en 2016 », compare l’attaquant, qui termine meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là. Une année charnière, entre explosion personnelle et reconnaissance nationale avec sa sélection à l’Euro 2012, qui fait définitivement basculer Giroud dans une autre dimension.

« Dans son sac à main, c’était un contrat avec Arsenal »

Dans la foulée, le téléphone sonne. « J’ai terminé meilleur buteur après être revenu en équipe nationale, et ensuite j’ai reçu cet appel d’Arsène, qui m’a emmené à Londres », raconte-t-il, se sentant « honoré et vraiment fier » lorsque Loulou Nicollin l’avait vendu pour 17 millions aux Canonniers. Le moment précis, lui, est resté gravé. Euro 2012, à Donetsk. « Ma femme m’a dit : “Regarde, j’ai quelque chose pour toi dans mon sac à main.” À l’intérieur, c’était un contrat avec Arsenal. » Le champion du monde conclut : « L’un de mes plus beaux jours. »

De quoi apaiser son esprit après le pétard de Zlatan.

