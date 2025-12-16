Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »

Pour Olivier Giroud, le tremplin se nomme La Paillade. « Montpellier, ça a été le grand pas », résume l’actuel Lillois chez SkySports. Champion de France en 2012 face au PSG fraîchement passé sous pavillon qatari, le MHSC réalise l’inattendu. « Les Parisiens étaient déjà très forts et c’était vraiment inattendu, un peu comme Leicester en 2016 », compare l’attaquant, qui termine meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là. Une année charnière, entre explosion personnelle et reconnaissance nationale avec sa sélection à l’Euro 2012, qui fait définitivement basculer Giroud dans une autre dimension.

"My wife handed me the contract from her handbag at the Euros!" Olivier Giroud remembers when Arsene Wenger called him to sign for Arsenal in 2012 🤩✍️ pic.twitter.com/VDCuq1oscD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 15, 2025

« Dans son sac à main, c’était un contrat avec Arsenal »

Dans la foulée, le téléphone sonne. « J’ai terminé meilleur buteur après être revenu en équipe nationale, et ensuite j’ai reçu cet appel d’Arsène, qui m’a emmené à Londres », raconte-t-il, se sentant « honoré et vraiment fier » lorsque Loulou Nicollin l’avait vendu pour 17 millions aux Canonniers. Le moment précis, lui, est resté gravé. Euro 2012, à Donetsk. « Ma femme m’a dit : “Regarde, j’ai quelque chose pour toi dans mon sac à main.” À l’intérieur, c’était un contrat avec Arsenal. » Le champion du monde conclut : « L’un de mes plus beaux jours. »

De quoi apaiser son esprit après le pétard de Zlatan.