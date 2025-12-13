S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J17

Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche

AC
Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche

Pas de spectacle en Ligue 2 ce samedi après-midi.

Dans un choc qui sent bon l’accession en Ligue 1, le Red Star et Reims se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match fermé que l’on qualifiera aisément de «  match à oublier ». Les Rémois auraient pu l’emporter dans le money time, mais le but de Norman Bassette a été logiquement refusé pour hors-jeu. À noter la blessure du capitaine audonien Ryad Hachem en première période, touché au genou gauche. Dans l’autre rencontre du jour, Montpellier a été tenu en échec sur la pelouse de Grenoble (1-1) avec une ouverture du score de Téji Savanier et une égalisation en fin de rencontre de l’entrant Nesta Elphege.

Au classement, Reims pourrait chuter du podium en cas de score positif de l’AS Saint-Étienne, le Red Star reste en embuscade, et Montpellier loupe l’occasion de recoller à ce peloton de tête. Grenoble est 11e.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!