Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche

Pas de spectacle en Ligue 2 ce samedi après-midi.

Dans un choc qui sent bon l’accession en Ligue 1, le Red Star et Reims se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match fermé que l’on qualifiera aisément de « match à oublier ». Les Rémois auraient pu l’emporter dans le money time, mais le but de Norman Bassette a été logiquement refusé pour hors-jeu. À noter la blessure du capitaine audonien Ryad Hachem en première période, touché au genou gauche. Dans l’autre rencontre du jour, Montpellier a été tenu en échec sur la pelouse de Grenoble (1-1) avec une ouverture du score de Téji Savanier et une égalisation en fin de rencontre de l’entrant Nesta Elphege.

Au classement, Reims pourrait chuter du podium en cas de score positif de l’AS Saint-Étienne, le Red Star reste en embuscade, et Montpellier loupe l’occasion de recoller à ce peloton de tête. Grenoble est 11e.

