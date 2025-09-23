Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

Alors que la France sombre dans l’automne et n’a toujours pas de gouvernement, ce mardi soir de Ligue 2 a été parfait. Aucun 0-0, pas de match nul, 27 buts marqués et 3 cartons rouges en 9 rencontres, le multiplex de Ligue 2 a accouché de ce qu’il sait faire de mieux.

Déjà, le suspense pour la première place a duré. Saint-Étienne a longtemps été infoutu de faire du mal à Amiens et à ses ex Thomas Moncouduit et Paul Bernardoni, mais les Verts conservent leur trône (1-0). Ils peuvent dire merci à Zuriko Davitashvili, qui a slalomé puis touché le poteau, avant que Lucas Stassin marque dans le but vide (78e).

Troyes pensait lui choper la première place en s’imposant au Red Star, mais que nenni. La surprise de ce début de saison s’incline après avoir ouvert le score, mais a été punie par son ex Merwan Ifnaoui (1-3). Damien Durand et les Audoniens ont poussé pour revenir, Jaures Assoumou a crucifié l’étoile rouge en piquant Gaëtan Poussin. Le Red Star n’a pas gagné depuis onze matchs contre Troyes.

Messi buteur… à Pau

Le Pau FC en profite pour grimper sur le podium, après sa courte victoire contre Laval (1-0). Après une première période sans tir cadré, les Béarnais s’imposent au Nouste Camp grâce à un but de renard de Rayane Messi après un joli mouvement collectif. Et oui, tout existe dans cette phrase. Même score pour Le Mans, à 10, contre Grenoble (1-0).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇫🇷 #Ligue2BKT #LMFCGF38 😱 Dame Gueye inscrit le but de ce multiplex, quelle frappe ! 🤯☄️ A 10 contre 11, les Manceaux ouvrent le score face à Grenoble juste avant la mi-temps d'un LOB fantastique !https://t.co/biQ3frJjHR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 23, 2025

Derrière, Reims a gagné le match des plus belles cathédrales en battant largement Clermont-Ferrand (4-1), réduit à dix après l’expulsion précoce de Yoann Salmier (3e). Victoire plus timide à Guingamp, où les Bretons ont vengé leur play-off d’accession en Ligue 1 raté la saison dernière. Ils battent Dunkerque (2-1). Les Nordistes sont en reconstruction, mais peuvent compter sur Enzo Bardeli, encore buteur ce soir.

Pas de stabilité à Montpellier, toujours rien à Bastia

Malgré la présence de l’humoriste Paul Mirabel, Montpellier n’a pas su enchaîner un deuxième succès d’affilée et patine encore cette saison. Les Héraultais ont joué une heure à dix, après l’expulsion de Julien Laporte (31e). Ils s’inclinent devant Boulogne (1-3). Pour le plus grand bonheur de Fatar (Noah), Fatou (Corentin) et toute la Côte d’Opale.

Bastia, lui, n’a toujours pas gagné cette saison. Les Corses ont été renversés par Rodez (2-3). Devant grâce à la magie d’Amine Boutrah, les entrées de Mohamed Achi et Ibrahima Baldé, dernier buteur, ont sauvé les Aveyronnais. Bastia reste dernier. Le Sporting peut se consoler en se disant qu’il peut jouer dans son stade, contrairement à Annecy, qui a cédé à domicile à Dijon (oui, oui), contre Nancy (1-2). Kenzo Noël, jeune gardien de 19 ans titulaire pour la première fois dans le but lorrain, avait pourtant bien aidé les locaux à ouvrir le score.

Place à la récupération pour tout le monde, parce que la Ligue 2 joue dès vendredi.

Amiens 0-1 Saint-Étienne

But : Stassin (78e) pour les Verts

Annecy 1-2 Nancy

Buts : Rambaud (9e) pour les Savoyards // Ouotro (14e) et Evans (26e) pour les Lorrains

Bastia 2-3 Rodez

Buts : Boutrah (37e) et Ducrocq (SP 58e) pour les Corses // Achi (76e), Magnin (86e) et Baldé (90e+1) pour les Aveyronnais

Guingamp 2-1 Dunkerque

Buts : Mbemba (4e) et Hemia (16e) pour les Bretons // Bardeli (44e) pour les Nordistes

Le Mans 1-0 Grenoble

But : Gueye (45e+3) pour les Sarthois

Expulsion : Voyer (17e) côté Sang et Or

Montpellier 1-3 Boulogne

Buts : Savanier (SP 90e+1) // Jullien (CSC, 45e), El-Farissi (69e) et Fatou (80e) pour les Nordistes

Expulsion : Laporte (31e) côté MHSC

Pau 1-0 Laval

But : Messi (53e) pour les Béarnais

Red Star 1-3 Troyes

Buts : Huard (15e) pour les Franciliens // Ifanoui (25e), Mille (26e) et Assoumou (68e) pour les Aubois

Reims 4-1 Clermont-Ferrand

Buts : Salama (14e), Nakamura (45e), Bassette (57e) et Daramy (83e) pour les Champenois // Bamba (49e) pour les Auvergnats

Expulsion : Salmier (3e) côté Clermont Foot.

