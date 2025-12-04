Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

On est d’accord, la Juventus, en ce moment, ce n’est pas foufou. Sur le terrain, notamment. Parce qu’en dehors, la Juve avait frappé fort cet été en sortant l’un des plus beaux troisièmes maillots de la saison. Une prouesse pas évidente quand on se souvient que la Vieille Dame avait déjà dégainé un superbe maillot third la saison précédente.

Noir et crème, avec des motifs qui représentent les vignes du Piémont en surbrillance, l’ancien logo de la Juventus et le trèfle adidas: c’est un 10/10, disons-le tout net.

Et ce jeudi, Footcenter propose une réduction exceptionnelle de 30% sur ce maillot qui passe de 85 à 59,50 euros !

Pour en profiter, rentrez le code 4DEC avant de valider le panier !

🛒 Acheter le maillot third de la Juventus 2025-2026 sur la boutique Footcenter

