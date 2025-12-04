S’abonner au mag
  • En partenariat avec Footcenter

Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

SF
Partager
83
Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

On est d’accord, la Juventus, en ce moment, ce n’est pas foufou. Sur le terrain, notamment. Parce qu’en dehors, la Juve avait frappé fort cet été en sortant l’un des plus beaux troisièmes maillots de la saison. Une prouesse pas évidente quand on se souvient que la Vieille Dame avait déjà dégainé un superbe maillot third la saison précédente.

Noir et crème, avec des motifs qui représentent les vignes du Piémont en surbrillance, l’ancien logo de la Juventus et le trèfle adidas: c’est un 10/10, disons-le tout net.

Et ce jeudi, Footcenter propose une réduction exceptionnelle de 30% sur ce maillot qui passe de 85 à 59,50 euros !

Pour en profiter, rentrez le code 4DEC avant de valider le panier !

🛒 Acheter le maillot third de la Juventus 2025-2026 sur la boutique Footcenter

@degaine.so

🇮🇹 Et si la Juventus avait le plus beau maillot third de la saison ? #juventus #football #blokecore #sportstiktok #maillot

♬ son original – Dégaine

Programmer la Coupe de France, « un énorme casse-tête »

SF

30% de réduction chez Footcenter avec le code 4DEC.

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
93
187

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!