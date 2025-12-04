S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J15
  • PSG-Rennes

Un retour à l’entraînement et plusieurs absents au PSG

CDB
Un retour anticipé.

Ce jeudi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont entraînés devant les médias au Campus PSG, à deux jours de la réception du Stade rennais. L’occasion d’observer l’état physique des différents éléments de l’effectif. Sorti sur civière fin octobre lors du match nul contre Lorient (1-1), Désiré Doué s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers, laissant présager un retour prochain à la compétition.

Le joueur de 20 ans apparaît quand même dans le point médical du club parisien, dans l’encart « en reprise », et devrait donc être un peu trop juste pour jouer contre son club formateur samedi. Un match que devrait également manquer Lucas Chevalier.

Une défense amputée de ses cadres

Le gardien français n’a toujours pas récupéré à la suite du tacle de Lamine Camara le week-end dernier face à Monaco. Le point médical est complété par les deux latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi, toujours absents, ainsi que Lucas Beraldo, atteint au mollet gauche.

La défense parisienne s’avance donc amputée de quatre joueurs si on compte le gardien. Une occasion de revoir Lucas Hernandez, et probablement Matvey Safonov, dont la dernière titularisation remonte à la finale de la Coupe de France, le 24 mai dernier, face au Stade de Reims.

À moins que Luis Enrique ne fasse confiance à Renato Marin.

