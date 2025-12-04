S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Tirage

Les Village People invités à chanter pour le tirage de la Coupe du monde 2026

QB
Un indien, un ouvrier et un cow-boy vont chanter lors du tirage

Et c’est parti pour le show !

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera vendredi à Washington, à partir de 18 heures. La FIFA a réuni un casting cinq étoiles pour l’occasion. La mannequin Heidi Klum sera accompagnée par deux acteurs à la présentation et à l’animation de la cérémonie : Kevin Hart, aperçu dans la saga Scary Movie et dans les remakes pas foufous de Jumanji, et Danny Ramirez, vu dans Top Gun: Maverick ou Captain America: Brave New World.

Des guests comme Tom Brady (qui a le mérite de s’intéresser un peu au foot en tant qu’actionnaire de Birmingham City) et Shaquille O’Neal sont aussi annoncés. Culture de l’entertainment oblige, des pointures comme Andrea Bocelli, Robbie Williams et Nicole Scherzinger performeront en direct. Cerise sur le gâteau : les Village People remettront leurs déguisements iconiques pour interpréter YMCA, pour le plus grand plaisir du mélomane Donald Trump.

Pas de quoi faire de l’ombre au prime de la Star Academy.

Top 20 : foot et mafia

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
93
163

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!