Un indien, un ouvrier et un cow-boy vont chanter lors du tirage

Et c’est parti pour le show !

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera vendredi à Washington, à partir de 18 heures. La FIFA a réuni un casting cinq étoiles pour l’occasion. La mannequin Heidi Klum sera accompagnée par deux acteurs à la présentation et à l’animation de la cérémonie : Kevin Hart, aperçu dans la saga Scary Movie et dans les remakes pas foufous de Jumanji, et Danny Ramirez, vu dans Top Gun: Maverick ou Captain America: Brave New World.

Des guests comme Tom Brady (qui a le mérite de s’intéresser un peu au foot en tant qu’actionnaire de Birmingham City) et Shaquille O’Neal sont aussi annoncés. Culture de l’entertainment oblige, des pointures comme Andrea Bocelli, Robbie Williams et Nicole Scherzinger performeront en direct. Cerise sur le gâteau : les Village People remettront leurs déguisements iconiques pour interpréter YMCA, pour le plus grand plaisir du mélomane Donald Trump.

Pas de quoi faire de l’ombre au prime de la Star Academy.

