Les joueurs de Nice prennent la parole après les violences de dimanche

Unis malgré tout.

Après avoir été pris pour cibles par des ultras après la défaite à Lorient dimanche soir, les joueurs de l’OGC Nice ont pris la parole. Dans un communiqué touchant publié sur le site du club, les Aiglons affirment avoir été violentés et évoquent les lourdes conséquences de ces agissements : « À la suite des incidents graves survenus au retour du match contre Lorient, les joueurs de l’OGC Nice souhaitent rétablir la vérité et dénoncer les tentatives de minimisation ou de déformation des faits par certaines personnes et organismes n’ayant pas assisté à la scène et ne disposant d’aucune preuve ni image fiable des événements, ont-ils déclaré. Contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d’agressions physiques (multiples crachats et coups) et verbales. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga et Jonathan Clauss ont notamment été pris à partie dans des conditions inacceptables. Deux d’entre eux souffrent encore aujourd’hui de séquelles physiques et psychologiques, les empêchant de reprendre sereinement la compétition. » Le dernier joueur nommé aurait également pris la décision de porter plainte contre X.

Les failles de sécurité pointées du doigt

Toujours dans ce communiqué, les joueurs ont dénoncé le manque de moyens mis en place pour assurer leur sécurité face à un grand nombre d’individus cagoulés : « Les joueurs de l’OGC Nice déplorent avec la plus grande fermeté les défaillances constatées dans l’organisation et la gestion du dispositif de sécurité. Compte tenu du contexte, du nombre de supporters présents et de leur virulence manifeste, les mesures mises en place étaient largement insuffisantes pour garantir la sécurité des joueurs, du staff et de l’ensemble des acteurs de la rencontre. […] Nous appelons à une enquête approfondie et à la mise en lumière des responsabilités afin que de tels faits ne se reproduisent jamais. Les joueurs regrettent également le manque de prise en compte de la gravité de la situation, ainsi que le peu de soutien moral apporté, à titre individuel et public, aux joueurs victimes de blessures. »

Franck Haise fait front, lui aussi.

Le parquet de Nice ouvre une enquête à la suite des incidents