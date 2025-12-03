Franck Haise explique son choix de rester et confirme les violences

Énième épisode dans la saga niçoise.

Après avoir annoncé à la surprise générale qu’il resterait bien à Nice, Franck Haise est revenu sur la crise dans laquelle s’embourbent les Aiglons dans un entretien à L’Équipe.

N’en déplaise à Christian Estrosi, qui a préféré minimiser les faits, l’entraîneur niçois confirme les violences : « Ce qu’on a vécu est inacceptable. […] On ne peut pas occulter ce qu’il s’est passé. Quand j’entends qu’il ne s’est pas passé grand-chose… Il y a des joueurs qui se sont fait taper. On n’a pas 5 et 7 jours d’ITT par hasard. Le directeur sportif s’est fait taper, cracher dessus. […] Certains sont venus cagoulés, avec des boules de pétanque… C’était pour jouer à la pétanque ? »

Le silence radio des dirigeants

Haise pointe aussi le manque de soutien de la part des dirigeants du club : « Je n’ai pas eu l’actionnaire, ni le responsable de l’actionnaire depuis dimanche soir, et c’est moi qui ai appelé le président lundi en fin de journée parce que je n’arrivais pas à avoir de nouvelles de Florian Maurice [le directeur sportif du Gym]. » Dans ces conditions, il dit « [rester] pour que chacun prenne ses responsabilités ».

Dont acte.

Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club