La DNCG rend son verdict : ça passe presque partout

Le Gendarme en balade.

La DNCG valide les comptes de cinq clubs de Ligue 1, deux de Ligue 2 et Valenciennes en National, tous auditionnés ce mardi. Dans le détail, elle assure que les comptes d’Angers, Monaco, Lorient, Nice, le Paris FC sont cleans. En juin, lors de la dernière audition du SCO, la vigilance était pourtant de mise à Angers. Elle valide également le bon état des finances de Saint-Étienne et Montpellier, au contraire de Bastia, qui voit sa masse salariale encadrée. Le club corse doit donc consacrer une part de son budget au paiement des salaires. Avec la baisse du montant des droits télé, tous ces clubs, Paris FC excepté, ont été obligés de vendre de nombreux joueurs cet été.

Mauvaise passe pour les Corses.

