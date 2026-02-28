Hoffenheim trébuche, Leverkusen patine

Incroyable ! Un multiplex de Buli où on s’emmerde ! Pas de scores-fleuve à signaler ce samedi après-midi outre-Rhin. En revanche, des résultats surprenants pour les clubs engagés. Dit autrement : on n’a pas gagné en haut et pris des points précieux en bas.

Surpris par Sankt-Pauli, 15e, Hoffenheim trébuche à domicile en s’inclinant par le plus petit des écarts (0-1). Un but marqué par l’ancien Clermontois Mathias Pereira Lage dans le temps additionnel de la première période permet aux Hambourgeois de rester au-dessus de la place de barragiste, mais à seulement un petit point du Werder Brême qui, dans le même temps, l’a emporté sereinement (2-0) contre la lanterne rouge Heidenheim, plus que jamais menacé de relégation en 2. Bundesliga avec ses 14 petits points et pas aidé par ce but contre son camp de Hennes Behrens à la toute fin du temps additionnel. Avec ce deuxième match sans victoire consécutif, Hoffenheim reste troisième, mais peut être rattrapé ce dimanche par Stuttgart qui recevra Wolfsburg, avant-dernier.

L’Union Berlin n’enchaîne pas

Dans le duel européen entre le Bayer Leverkusen (toujours en course en Ligue des champions) et Mayence (idem, mais en Conférence ligue), pas de vainqueur à signaler (1-1). En égalisant à deux minutes du terme, le Werkself, cinquième, évite une deuxième défaite de suite après son revers à l’Union Berlin le week-end dernier, mais manque de revenir à hauteur des places qualificatives pour la prochaine C1 et devra faire sans son Brésilien Artur, sorti sur blessure peu avant la pause. Leipzig, qui se déplace à Hambourg ce dimanche, devra en profiter pour creuser l’écart.

Et puisqu’on parle de l’Union, la victoire surprise contre l’ancien champion d’Allemagne a fini en feu de paille. Sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, les Eisernen on résisté vaille que vaille et même penser ramener un petit point à Köpenich après l’annulation du but de Kevin Diks peu après l’heure de jeu pour une position de hors-jeu. Mais les hommes de Steffen Baumgart ont finalement craqué en toute fin de rencontre en concédant un penalty que le malheureux Diks ne s’est pas privé de transformer (1-0) pour permettre aux Poulains, douzièmes, de prendre trois points d’avance sur la place de barragiste.

Place au Klassiker pour relever le niveau à présent.

Leverkusen conserve son avance et se qualifie