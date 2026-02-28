Un milieu de Cagliari fait une Christophe Jallet

Mais si, il a fait exprès ! Michael Folorunsho commence bien le week-end. L’Italien de 28 ans connaît son neuvième club (Cagliari) depuis cet été, n’est pas un gros buteur, mais a envoyé un des bijoux de l’année de Serie A. Contre Parme, le milieu de terrain a tout simplement inscrit une Christophe Jallet… deux minutes à peine après son entrée en jeu, deux mois après son dernier match.

De la même manière que le latéral français contre la Biélorussie en 2012, le joueur était excentré sur le côté droit, a progressé sur son côté, et a envoyé un centre tir de l’espace pour tromper Edoardo Corvi, gardien parmesan. Parme a fini par égaliser, laissant les deux équipes à trois points d’écart en milieu de tableau.

A truly unbelievable strike from Michael Folorunsho 🤩#ParmaCagliari pic.twitter.com/3kY3Hkxs1C — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 28, 2026

« Ce n’est pas forcément ce que je veux faire à la base. Je ne suis pas un buteur… Je veux centrer, avait reconnu Christophe Jallet. Bien heureusement, le ballon a décidé d’aller ailleurs. Personne ne s’en plaindra. En tout cas pas moi. » Michael Folorunsho n’a pas encore pris la parole.

Gennaro Gattuso en a peut-être besoin pour les barrages.

