La Juve bloquée en Sardaigne

Cagliari 1-0 Juventus

But : Mazzitelli (64e)

Injuste foot. Malgré une domination illustrée par ses 75% de possession et sa quinzaine de corners, la Juve s’est pris les pieds dans le tapis pour la première fois depuis plus d’un mois. La faute à Luca Mazzitelli, subtil dévieur d’un coup franc de Gianluca Gaetano sur la seule frappe cadrée de Cagliari. L’homme aux dix clubs italiens permet à son équipe de l’emporter pour la première fois en 2026, et pour la première fois contre la Vieille Dame depuis 2020.

Yildiz a tout tenté

La Juve, elle, tombe à la sixième place de Serie A et lâche du terrain sur Naples ou Milan. Elle peut imputer cette contre-performance à son attaque, notamment : Jonathan David a peiné à exister, Edon Zhegrova a beaucoup glissé et Yildiz (le plus remuant) a manqué de chance en touchant les gants d’Elia Caprile (79e) ou le poteau (84e). L’île mystérieuse ne fait pas de cadeau, et il est facile de percuter ses rochers…

Naples est champion d’Italie !

