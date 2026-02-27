S’abonner au mag
Pas d’inversion pour le match PSG-Chelsea

Ça va vraiment vite le football. Quelques heures seulement après l’annonce d’une possibilité de voir le match PSG-Chelsea être inversé (aller à Londres, retour à Paris, et non le contraire comme initialement prévu), l’UEFA a finalement confirmé que rien ne bougerait. En effet, les trois équipes de Londres présentes en huitièmes de finale de la Ligue des champions – Chelsea, Tottenham et Arsenal – joueront leur match retour à domicile.

Chelsea et Arsenal joueront le même soir

Le 17 mars (21 heures), auront ainsi lieu Chelsea-PSG et Arsenal-Leverkusen. Le 18 mars (21 heures), se jouera Tottenham-Atlético. D’ordinaire, l’UEFA a toujours évité que plusieurs équipes d’une même ville y jouent simultanément, afin d’éviter tout incident, mais cette saison fait visiblement exception. Les dispositifs de sécurité devraient certainement être renforcés.

Pas d’avantage du terrain pour le PSG.

Luis Enrique très serein en vue de PSG-Chelsea

AB

