S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • PSG-Chelsea

PSG-Chelsea, un tirage pas si facile

Par Adel Bentaha
3' 3 minutes
1 Réaction
PSG-Chelsea, un tirage pas si facile

Opposé à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions début mars, le Paris Saint-Germain tombera certainement sur un os. Voici quelques raisons de le croire.

→ Parce que la Coupe du monde des clubs

Oui, la Coupe du monde des clubs n’a intéressé personne et n’intéressera probablement personne encore. Mais la compétition existe et Chelsea l’a remportée avec brio l’été dernier, en désossant Paris en finale (3-0). Dans la dynamique directe entre les deux formations, l’avantage est donc pour les Londoniens. Sur cette finale, le PSG avait montré des signes de fébrilité flagrants (après une saison déjà éreintante, c’est vrai), notamment dans le dos de sa défense, qui lui joue encore des tours cette saison. L1 + triangle : Chelsea sait quoi faire.

→ Parce que Stamford Bridge… à moins que

Entre ici, esprit de Demba Ba. Le 17 ou 18 mars prochain, aux alentours de 23 heures, Stamford Bridge pourrait bien retrouver le lustre de ses grandes années européennes. Pour la manche retour de ce huitième, Chelsea aura en effet le loisir d’accueillir chez lui et donc l’avantage du terrain. Cette saison en C1, les Blues n’ont d’ailleurs perdu aucune de leur quatre rencontres à domicile (Benfica, Ajax, Barcelone, Pafos), n’encaissant qu’un seul but. Depuis l’ère QSI, Chelsea a également accueilli trois fois Paris, ne s’inclinant qu’une seule fois. Méfiance.

→ Parce que Chelsea, c’est chiant à jouer

Il faudra encore du temps avant de retrouver la version Abramovitch de Chelsea, mais les Londoniens se retapent doucement. Au point de remporter la Ligue Conférence (oh ça va), renouer avec la Ligue des champions et s’installer dans le top 8 de la phase régulière. Toujours en course pour le podium en Premier League, les Blues sont donc dans une forme correcte, sans être flamboyants, et disposent des armes nécessaires pour embêter Paris. D’autant que face aux gros, le bilan est très positif : invaincu contre Liverpool, Arsenal, Tottenham et Manchester en championnat, vainqueur du Barça ou de Naples en C1. Depuis l’arrivée de Liam Rosenior sur le banc en janvier, Chelsea est également plus offensif, avec 2,3 buts marqués par match et 4,2 occasions créées (Opta). En dépit d’une certaine porosité défensive. Alors, un peu de PSG pour compléter le tableau de chasse ?

→ Parce que Liam Rosenior connaît très bien Paris

Si les supporters de Chelsea s’ennuyaient avec Enzo Maresca, ils sourient un peu plus avec Liam Rosenior. Parachuté sur le banc depuis Strasbourg, le coach anglais vit sa première expérience au plus haut niveau et assure plutôt bien. Deux défaites seulement pour ses douze premiers matchs, mais surtout un joli passif face à Paris. Lorsqu’il était à Strasbourg, Rosenior a effectivement transformé son équipe en poil à gratter du PSG, ne perdant qu’une seule de ses trois confrontations. Le 3 mai 2025, à l’issue d’une défaite à la Meinau (2-1), Luis Enrique avait d’ailleurs félicité son homologue : « C’est une équipe qui ressemble au PSG sur plusieurs points. C’est une équipe qui est agréable à regarder… et difficile à affronter », avant de récidiver après un nul au Parc des Princes (3-3) en octobre dernier : « J’aime sa manière de jouer. » Ne comptez pas sur l’Espagnol et le PSG pour prendre tout ce petit monde de haut.

Pourquoi PSG - Chelsea pourrait être inversé

Par Adel Bentaha

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
3

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.