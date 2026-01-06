S’abonner au mag
Chelsea officialise l’arrivée de Liam Rosenior avec un contrat très longue durée

SW
Chelsea officialise l’arrivée de Liam Rosenior avec un contrat très longue durée

À peine deux heures après avoir annoncé son départ en conférence de presse – tout en assurant que rien n’était encore officiellement signé –, Liam Rosenior est officiellement le nouvel entraîneur de Chelsea.

Un contrat jusqu’en 2032

Le club londonien a indiqué que le technicien avait signé un contrat jusqu’en 2032, soit un bail très longue durée, spécialité des Blues. Le nom de Rosenior avait sans trop de surprise circulé après le licenciement d’Enzo Maresca le 1er de l’An.

Il reste dans la galaxie BlueCo, mais quitte le Racing qu’il avait rejoint 18 mois plus tôt et qu’il avait emmené en Ligue Conférence. Il laisse le club alsacien à la 7e place en Ligue 1 et avec une crise d’identité toujours plus forte.

Ce mardi matin, Rosenior a fait comprendre qu’il s’était retrouvé face à une offre qu’il ne pouvait pas refuser et qu’il était content aussi de se rapprocher de sa famille, restée en Angleterre. « Je me suis fortement attaché à la ville […] et aux supporters, a-t-il assuré concernant Strasbourg. J’ai beaucoup de bons souvenirs ici. »

On espère qu’il ne résiliera pas son abonnement pour Ligue 1+ s’il veut voir la réaction de la Meinau lors du derby contre Metz dans dix jours.

« Il y a des opportunités qui ne se refusent pas » : Rosenior dit au revoir à Strasbourg

SW

