Enzo Maresca et Chelsea c'est fini

13 heures pour connaître le nom du premier entraîneur viré de l’année 2026.

Alors que le torchon brûlait depuis plusieurs semaines entre Enzo Maresca et Chelsea, le club londonien a officialisé ce jeudi le renvoi de son entraîneur dans un communiqué.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

Si le communiqué rappelle les exploits réussis par l’entraîneur italien, notamment la victoire en Ligue Conférence et au Mondial des clubs, le club et le tacticien estiment : « qu’un changement donnera à l’équipe les meilleures chances de remettre la saison sur les rails. » Les Blues sont actuellement cinquièmes de Premier League et ne comptent qu’une seule victoire lors des sept derniers matchs de championnat, avec comme dernier résultat le match nul face à Bournemouth mardi (2-2). Si le club n’a pas encore annoncé son successeur, Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg, pourrait faire partie des candidats susceptibles de prendre la suite de Maresca.

