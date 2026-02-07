Quand Liam Rosenior ne sait pas faire un contrôle

N’est pas Carlo Ancelotti qui veut.

Lors de la défaite de Chelsea sur la pelouse d’Arsenal en League Cup (1-0), les Blues se sont illustrés avec une drôle de technique pour contrer les corners des Gunners. Mais, l’image de la soirée se trouvait sur le banc où Liam Rosenior a voulu contrôler un ballon qui arrivait en sa direction. Sauf que l’ancien coach de Strasbourg n’a visiblement pas bien géré la trajectoire ni la pluie puisque le cuir s’est retrouvé en tribunes.

Everyone else’s reaction to Liam Rosenior’s touch last night 😂😂😂 pic.twitter.com/6PVArfRCT6 — george (@StokeyyG2) February 4, 2026

« Il faut savoir rire de soi-même »

Liam Rosenior espérait peut-être que ce petit moment de solitude allait passer inaperçu. Raté. Présent en conférence de presse ce vendredi soir, celui qui compte tout de même 141 matchs de Premier League en tant que joueur, a confié que son vestiaire s’est bien moqué de lui après ce contrôlé raté : « Les gars m’ont repassé la vidéo et on en a bien rigolé. Estêvão n’arrivait pas à croire que j’étais footballeur professionnel. La vie est trop courte. Il faut en profiter. Il faut savoir rire de soi-même. En ce moment, beaucoup de gens dans ce pays se moquent de moi ».

Et pas seulement à cause de ce contrôle raté.

