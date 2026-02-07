Rennes prend la défense d'Habib Beye

Le Tonnerre de Beye.

C’est peu dire que le passage d’Habib Beye sur le banc du Stade rennais est tumultueux et ressemble à des montagnes russes. Tout proche du licenciement après un début de saison compliqué, l’ancien défenseur de l’OM a su éviter le chômage en enchaînant 8 victoires en 9 rencontres entre novembre 2025 et début janvier 2026.

Sauf que depuis cette belle série, rien ne va plus à Rennes qui n’a plus remporté le moindre match, n’a inscrit qu’un but en 4 rencontres et qui vient de se faire éliminer de la Coupe de France par l’Olympique de Marseille (3-0). Et si rien ne va plus sur le terrain, ce n’est guère plus reluisant en coulisses où certains médias évoquent des tensions avec Brice Samba – écarté pour le déplacement à Lens – et Mousa Al-Tamari.

Un pourcentage sur les transferts de Jacquet et Méïté pour Beye ?

Pire, Foot Mercato va encore plus loin en annonçant que Habib Beye aurait ouvert la porte à un départ en posant notamment une condition totalement lunaire : recevoir un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Méïté vendus respectivement à Liverpool contre 72 millions et Al-Hilal contre 30 millions.

Le Stade Rennais F.C. a pris connaissance de propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté. La… pic.twitter.com/yQ9ZJcAmdU — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 6, 2026

Cette article a été la goutte de trop pour le Stade rennais qui a profité de ses réseaux sociaux pour soutenir son coach et démentir cette histoire de pourcentage sur les transferts : « Le Stade Rennais F.C. a pris connaissance de propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté. La direction du Stade Rennais F.C. tient à démentir ces allégations avec fermeté. »

Cela n’empêchera pas le Stade rennais de faire un nouveau communiqué dans quelques jours pour annoncer le départ de Beye.

