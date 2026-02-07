S’abonner au mag
Rennes prend la défense d'Habib Beye

Le Tonnerre de Beye.

C’est peu dire que le passage d’Habib Beye sur le banc du Stade rennais est tumultueux et ressemble à des montagnes russes. Tout proche du licenciement après un début de saison compliqué, l’ancien défenseur de l’OM a su éviter le chômage en enchaînant 8 victoires en 9 rencontres entre novembre 2025 et début janvier 2026.

Sauf que depuis cette belle série, rien ne va plus à Rennes qui n’a plus remporté le moindre match, n’a inscrit qu’un but en 4 rencontres et qui vient de se faire éliminer de la Coupe de France par l’Olympique de Marseille (3-0). Et si rien ne va plus sur le terrain, ce n’est guère plus reluisant en coulisses où certains médias évoquent des tensions avec Brice Samba – écarté pour le déplacement à Lens – et Mousa Al-Tamari.

Un pourcentage sur les transferts de Jacquet et Méïté pour Beye ?

Pire, Foot Mercato va encore plus loin en annonçant que Habib Beye aurait ouvert la porte à un départ en posant notamment une condition totalement lunaire : recevoir un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Méïté vendus respectivement à Liverpool contre 72 millions et Al-Hilal contre 30 millions.

Cette article a été la goutte de trop pour le Stade rennais qui a profité de ses réseaux sociaux pour soutenir son coach et démentir cette histoire de pourcentage sur les transferts« Le Stade Rennais F.C. a pris connaissance de propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté. La direction du Stade Rennais F.C. tient à démentir ces allégations avec fermeté. »

Cela n’empêchera pas le Stade rennais de faire un nouveau communiqué dans quelques jours pour annoncer le départ de Beye.

