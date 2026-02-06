De Zerbi en remet une couche sur la faim de ses joueurs

À deux jours de monter sur la Capitale pour la deuxième fois en deux journées, Roberto De Zerbi a beaucoup à jouer dimanche soir au Parc des Princes. Si Marseille veut s’offrir une fin de saison palpitante en championnat, il faudra gagner face au PSG, au risque de lâcher le wagon de tête. Et pour ça, De Zerbi a besoin de joueurs qui ont la dalle. « Il vaut mieux avoir peu de joueurs affamés que beaucoup qui n’ont pas faim, a-il ainsi lancé en conférence de presse. Je suis l’entraîneur et j’ai des devoirs et des obligations. Mon obligation c’est d’avoir des joueurs qui ont faim. C’est ce que je veux et ce que veulent les supporters.»

« À Marseille tout fuite tout le temps »

Des mots qui font écho au cas Murillo, qui fait beaucoup parler ces derniers jours. L’Italien en a même remis une couche face au micro, histoire de s’assurer qu’ils ne partiront pas en vacances ensemble : « Depuis décembre, il a un peu manqué d’envie. Moi je le sais, le club et ses coéquipiers le savent aussi ».

Toujours marqué par la débâcle belge de Ligue des champions, « un échec pour moi », « ma responsabilité », il a aussi regretté le fait que tout à l’OM sorte dans la presse, alors qu’il est vrai que les insides ont coulé à flot depuis l’élimination en Ligue des champions, notamment son embrouille avec le latéral. « À Marseille tout fuite tout le temps. Tout sort et je ne sais pas comment c’est possible. Pourquoi? Parce que Marseille c’est un club et une ville malades et où les choses qui se passent en interne sortent en public », a-t-il déclaré.

Autre sujet du moment sur la Canebière, celle de maintenir ou non Geronimo Rulli dans le but marseillais, alors que l’Argentin ne traverse pas sa meilleure période. Pour De Zerbi, la réponse parait en tout cas toute trouvée, car ce qui importe, ce n’est pas seulement la performance, mais évidemment, l’envie de combat : « Il fait beaucoup d’erreur dernièrement. Mais je ne dirai rien sur lui parce qu’il a une mentalité parfaite ». Et pour la compo dimanche, il faudra remplir un questionnaire de motivation !

Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes