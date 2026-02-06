S’abonner au mag
  • International
  • Maroc

La Fédé marocaine dément une démission de Walid Regragui

La Fédé marocaine dément une démission de Walid Regragui

Illico presto. La Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas traîné pour démentir les rumeurs concernant Walid Regragui. En effet, des bruits couraient ce vendredi midi concernant une possible démission du sélectionneur marocain suite à la déception de la finale de la CAN perdue face au Sénégal, le 18 janvier dernier (0-1).

Un démenti quasi immédiat de la Fédé

Des questions s’étaient déjà posées les heures suivant cette déroute, animant un débat autour de la place du technicien des Lions de l’Atlas. Un cinglant et audacieux « Quand comptez-vous présenter votre démission ? Ce soir ou demain matin ? » avait d’ailleurs animé la conférence de presse suivant la finale.

« La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les informations relayées dans certains sites d’actualités annonçant que Walid Regragui sélectionneur de l’équipe nationale A, aurait présenté sa démission », peut-on lire sur le site officiel de la fédération marocaine.

Le Mondial, avec ou sans le patron ?

Les supporters sénégalais détenus au Maroc font une grève de la faim

