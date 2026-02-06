La Fédé marocaine dément une démission de Walid Regragui

Illico presto. La Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas traîné pour démentir les rumeurs concernant Walid Regragui. En effet, des bruits couraient ce vendredi midi concernant une possible démission du sélectionneur marocain suite à la déception de la finale de la CAN perdue face au Sénégal, le 18 janvier dernier (0-1).

Un démenti quasi immédiat de la Fédé

Des questions s’étaient déjà posées les heures suivant cette déroute, animant un débat autour de la place du technicien des Lions de l’Atlas. Un cinglant et audacieux « Quand comptez-vous présenter votre démission ? Ce soir ou demain matin ? » avait d’ailleurs animé la conférence de presse suivant la finale.

Conférence de presse glaciale 🥶 Un journaliste marocain a demandé à Walid Regragui s’il allait déposer sa démission ce soir ou demain matin « 𝗖𝗘 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗨𝗡𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, 𝗖̧𝗔. 𝗦𝗨𝗜𝗩𝗔𝗡𝗧. 𝗧𝗨 𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘… pic.twitter.com/j8iimvHmqo — Said Amdaa (@SaidAmdaa) January 18, 2026

« La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les informations relayées dans certains sites d’actualités annonçant que Walid Regragui sélectionneur de l’équipe nationale A, aurait présenté sa démission », peut-on lire sur le site officiel de la fédération marocaine.

Le Mondial, avec ou sans le patron ?

