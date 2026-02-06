S’abonner au mag
  • International
  • Portugal

Pour son anniversaire, Cristiano Ronaldo a eu droit à un cadeau plus qu'original

JF
Pour son anniversaire, Cristiano Ronaldo a eu droit à un cadeau plus qu'original

Voilà qui devrait remonter le moral de Cristiano Ronaldo. Sévèrement tancé par la Saudi Pro League, le Portugais a surtout fêté ses 41 ans le 5 février. Une marque qui témoigne une nouvelle fois de la longévité de l’ancien madrilène et qui a permis à Frank Leão, oui, oui, le père de Rafael, de lui offrir un cadeau assez spécial : un tube hommage intitulé « Crisitiano, o único ».

Des chorégraphies et un CR7 « unique »

Au menu, des chorégraphies avec des danseuses vêtues des maillots qu’a portés la star durant sa carrière, des plans devant la statue de la star à Madère ou encore des images du musée qui lui est consacré sur l’île, à Funchal. On y comprend aisément que « Cristiano, Mister Ronaldo » est unique et que lorsque quelque chose ne va pas pour lui, ça brise le cœur de Frank Leão. Mais derrière tout ce folklore, voilà qu’on tient peut-être un hit, car le son s’écoute tout seul et on pourrait même se faire prendre à bouger la tête au rythme de la musique.

Avec son look de tombeur estival, petite chemise et pantalons blancs, lunettes, chapeau en osier, il y a fort à parier que si Leão avait sorti ça juste avant le mondial, on tenait potentiellement un des tubes de l’été, entre ses paroles simples à retenir, chantées en portugais, anglais et kikongo, l’une des langues nationales de l’Angola, et une instru afrobeat parfaite pour danser. Évidemment, tout ça se termine par un majestueux « Siu » venu du fond du coeur, alors que, pour marquer le coup, Leão Senior a même sorti un teaser et un making-of du tournage du clip.

Pas bête comme démarche pour que CR7 pousse pour la présence du fiston au mondial cet été.

Walid Regragui aurait posé sa démission

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
70
48

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!