Pour son anniversaire, Cristiano Ronaldo a eu droit à un cadeau plus qu'original

Voilà qui devrait remonter le moral de Cristiano Ronaldo. Sévèrement tancé par la Saudi Pro League, le Portugais a surtout fêté ses 41 ans le 5 février. Une marque qui témoigne une nouvelle fois de la longévité de l’ancien madrilène et qui a permis à Frank Leão, oui, oui, le père de Rafael, de lui offrir un cadeau assez spécial : un tube hommage intitulé « Crisitiano, o único ».

Des chorégraphies et un CR7 « unique »

Au menu, des chorégraphies avec des danseuses vêtues des maillots qu’a portés la star durant sa carrière, des plans devant la statue de la star à Madère ou encore des images du musée qui lui est consacré sur l’île, à Funchal. On y comprend aisément que « Cristiano, Mister Ronaldo » est unique et que lorsque quelque chose ne va pas pour lui, ça brise le cœur de Frank Leão. Mais derrière tout ce folklore, voilà qu’on tient peut-être un hit, car le son s’écoute tout seul et on pourrait même se faire prendre à bouger la tête au rythme de la musique.

Avec son look de tombeur estival, petite chemise et pantalons blancs, lunettes, chapeau en osier, il y a fort à parier que si Leão avait sorti ça juste avant le mondial, on tenait potentiellement un des tubes de l’été, entre ses paroles simples à retenir, chantées en portugais, anglais et kikongo, l’une des langues nationales de l’Angola, et une instru afrobeat parfaite pour danser. Évidemment, tout ça se termine par un majestueux « Siu » venu du fond du coeur, alors que, pour marquer le coup, Leão Senior a même sorti un teaser et un making-of du tournage du clip.

Pas bête comme démarche pour que CR7 pousse pour la présence du fiston au mondial cet été.

