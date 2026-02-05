S’abonner au mag
Coupe de France : Strasbourg se paye Monaco

Coupe de France : Strasbourg se paye Monaco

  Strasbourg 3-1 Monaco

Buts : Godo (7e) et Enciso (55e et 61e) pour Strasbourg // Biereth (58e) pour Monaco

Ce sera donc Strasbourg – Reims ! Opposé à Monaco lors des huitièmes de finale de Coupe de France, le RCSA s’est imposé à domicile pour rallier les quarts. Un gros flop pour l’ASM, déjà mal en point en Ligue 1 et qui est mal parti pour se qualifier en Coupe d’Europe alors que cette compétition représentait une bonne opportunité pour atteindre la Ligue Europa. Mais les visiteurs ont montré trop peu de choses pour éviter l’élimination, même si Mika Biereth a réduit le score à l’heure de jeu sur un service de Lamine Camara.

Doublé pour Enciso

Le mal était en réalité déjà fait, puisque les locaux menaient alors de deux buts : Martial Godo a en effet trouvé la faille de la tête dès la septième minute, alors que Julio Enciso a été trouvé en profondeur par Valentin Barco pour le break en début de seconde période. Le Paraguayen s’est même offert un doublé pour éteindre le suspense, en profitant d’une glissade signée Thilo Kehrer. Les changements opérés par Sébastien Pocognoli n’ont donc pas suffi malgré plusieurs montants touchés par ses joueurs, et la déception peut être grande pour l’entraîneur du club de la Principauté. Le sera-t-il encore longtemps, d’ailleurs ?

