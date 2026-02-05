S’abonner au mag
  • Italie
  • Inter Milan

Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur

AR
Partager
121
Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur

En état de grâce. Frederico Dimarco remporte le trophée du meilleur joueur de janvier en Serie A. Auteur de trois buts et d’une passe décisive ce mois-ci, dont une grosse performance contre Pise, le latéral de l’Inter Milan s’est imposé de force.

L’Inter au top des charts

Le numéro 32 de l’Inter a devancé Lorenzo Colombo (Genoa), Jonathan David (Juventus), Tásos Douvíkas (Côme), Nikola Krstović (Atalanta) et Adrien Rabiot (Milan) dans les suffrages et devient le premier défenseur à gagner le prix cette saison. Après le titre de Lautaro Martínez en décembre, l’Inter est encore mise à l’honneur à Milan. Les Nerazzurri sont invaincus en championnat depuis le 23 novembre 2025. Actuel leader de la Serie A avec cinq points d’avance sur leurs rivaux milanais.

Les tifosis peuvent compter sur les solides performances du piston italien, à défaut de celles de certains d’entre eux.

Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!