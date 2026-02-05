Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur

En état de grâce. Frederico Dimarco remporte le trophée du meilleur joueur de janvier en Serie A. Auteur de trois buts et d’une passe décisive ce mois-ci, dont une grosse performance contre Pise, le latéral de l’Inter Milan s’est imposé de force.

Quando la fascia diventa simbolo di qualità e quantità di gioco. Federico Dimarco è l'@EASPORTSFC Player of the Month di gennaio. Disponibile ora su #FC26! #POTM #SerieAEnilive @easportsfcit pic.twitter.com/LIuS0MMOQ3 — Lega Serie A (@SerieA) February 5, 2026

L’Inter au top des charts

Le numéro 32 de l’Inter a devancé Lorenzo Colombo (Genoa), Jonathan David (Juventus), Tásos Douvíkas (Côme), Nikola Krstović (Atalanta) et Adrien Rabiot (Milan) dans les suffrages et devient le premier défenseur à gagner le prix cette saison. Après le titre de Lautaro Martínez en décembre, l’Inter est encore mise à l’honneur à Milan. Les Nerazzurri sont invaincus en championnat depuis le 23 novembre 2025. Actuel leader de la Serie A avec cinq points d’avance sur leurs rivaux milanais.

Les tifosis peuvent compter sur les solides performances du piston italien, à défaut de celles de certains d’entre eux.

Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie