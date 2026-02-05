Horneland ne devrait pas rester bien longtemps sans banc

Vers une nouvelle aventure nordique ? Eririk Horneland, libre de tout contrat après avoir quitté son poste d’entraîneur de Saint-Étienne le week-end dernier, serait dans le viseur d’Aberdeen.

Arrivé dans le pays en début de semaine, Horneland devait observer ses potentiels futurs joueurs face au Celtic, champion en titre. Mais la rencontre a été reportée pour cause de pelouse impraticable. Selon Sky Sports News, la short list finale doit être bouclée cette semaine. Ils ne sont plus que cinq en lice, parmi lesquels Stephen Robinson (St Mirren), Uwe Rösler (VfL Bochum) et Markus Gisdol.

Poste vacant depuis janvier

Le banc des Dons est libre depuis le limogeage de Jimmy Thelin début janvier. Depuis, le directeur sportif Lutz Pfannenstiel pilote le processus de recrutement. Horneland est loin d’être un inconnu pour lui. Pfannenstiel, admiratif de son travail, avait déjà tenté de l’attirer au Fortuna Düsseldorf puis à St. Louis City. S’il s’envole pour l’Écosse, il remplacera Peter Leven, actuellement en intérim, et récupérera une 7e place en Premiership.

Un supporter envoyé en prison en Écosse