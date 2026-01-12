Un supporter envoyé en prison en Écosse

Les barreaux, mais pas ceux de la chaise. Le fan d’Aberdeen qui avait blessé en mai dernier un joueur de son propre club, Jack MacKenzie, en lui lançant un morceau de siège, a été condamné ce lundi à 18 mois de prison.

Le 17 mai 2025 avait été particulièrement amer pour MacKenzie : une défaite 1-2 sur le terrain de Dundee United, offrant aux locaux une qualification européenne, chose fêtée par certains supporter avec un envahissement de pelouse. Dans ce chaos, MacKenzie s’est approché du parcage pour les remercier du soutien, geste auquel on lui a répondu d’un jet de siège.

Marqué à vie

Le défenseur de 25 ans, désormais à Plymouth, a subi une profonde entaille de cinq centimètres au sourcil gauche ainsi qu’une abrasion de cinq centimètres sous l’œil gauche. L’avocat de la défense a précisé que son client était fortement alcoolisé au moment des faits, mais le visage du joueur restera marqué à vie. En prononçant la peine lundi au tribunal de Dundee, le shérif Alastair Carmichael a déclaré au coupable : « Vos actes étaient égoïstes, stupides, dangereux et totalement irresponsables. Vous deviez savoir qu’en lançant cet objet, vous pouviez toucher quelqu’un. »

Le verdict en Écosse montre une chose : l’alcool n’est pas une excuse devant les tribunaux…

