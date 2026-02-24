Le nouvel actionnaire du Mans annonce la couleur pour les mois à venir

C’est officiel, Le Mans est de retour dans la course. Tombée la semaine dernière, l’annonce de la prise de pouvoir du groupe brésilien OutField comme actionnaire majoritaire a permis de rendre le club sarthois un peu plus sexy sur la scène nationale. Désormais, Thibaut Courtois, Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen, liés de près ou de loin aux Sang et Or, rêvent plus grand.

Pedro Oliveira, cofondateur d’OutField, était présent au stade Marie-Marvingt, lundi soir, pour la réception de Guingamp (1-1), et s’est exprimé au micro de RMC sur les évolutions à attendre. Saluant le travail du président Thierry Gomez depuis plusieurs années, il indique que le groupe est « prêt à contribuer davantage et à travailler encore plus étroitement avec [lui], avec l’équipe ici, pas seulement avec l’entraîneur et le département football, mais aussi en faire plus pour les supporters, pour la ville ».

Déclaration d’amour à la France

Des paroles en l’air ? Non, si on croit son amour soudain pour l’Hexagone. « Nous voyons la France comme un grand environnement pour le développement des talents. […] Toute la croissance de la Ligue 1, tous les meilleurs joueurs, certains des meilleurs joueurs du monde sont formés ici. […] De mon point de vue, aujourd’hui, la France a surpassé le Brésil en matière de compréhension de la manière de développer les joueurs et de jouer le meilleur football du monde », s’est exclamé Pedro Oliveira.

Ce dernier serait même tombé amoureux de la ville : « Nous apprenons que la ville a beaucoup d’histoire, beaucoup de liens avec le sport, évidemment le sport automobile, les 24 heures et tous les événements ici. Donc, nous voulons d’abord rendre notre club de football plus grand et meilleur, investir beaucoup dans l’académie et faire en sorte que le club retrouve enfin la Ligue 1, où il était jadis et où, nous croyons, il a sa place. » Chaque chose en son temps, pour l’heure, il assure que l’objectif premier est de se « maintenir en Ligue 2 ».

Il ne risque pas de se brûler les ailes.

