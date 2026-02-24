En Argentine, une journée de championnat suspendue pour protester contre une plainte visant la Fédération

« C’est la lutte finale, groupons nous et demain, plus de fraude chez les Argentins. » Ah non, pardon. Ce lundi selon L’Équipe, la Ligue et les présidents ont demandé à ce que la neuvième journée de championnat argentin soit suspendue en signe de protestation contre la plainte visant la Fédération (AFA) et son président pour fraude fiscale présumée. La demande de « l’arrêt des activités » ayant été acceptée, les matchs se tenant du 5 au 9 mars ont été sucrés pour le moment.

En décembre dernier, l’AFA s’est déjà retrouvée au coeur de soupçons pour blanchiment d’argent, ce qui a valu une enquête et une perquisition. Des tourments qui n’ont pas non plus échappé à certains clubs comme l’Independiente ou San Lorenzo.

Une enquête fiscale est en cours

Le nerf du problème, c’est l’enquête lancée par les autorités fiscales argentines pour savoir si la Fédération argentine s’en serait mis plein les poches avec les cotisations retraite de joueurs et d’employés. Il est aussi question de savoir si par hasard, ils ont malencontreusement oublié de payer les impôts entre mars 2024 et septembre 2025 (ça arrive à tout le monde, non?). Comptez 11,7 milliards euros de dettes environ. De quoi se payer un retour de Leo Messi ?

Dans un communiqué des plus solennels, l’AFA se défend et nie les dettes fiscales. Hasard de dingue, la neuvième journée de championnat aurait dû débuter le jour de la convocation du président de la Fédération argentine Claudio Tapia devant la justice avec trois autres dirigeants et le trésorier de l’institution.

Ok, pas de match dans dix jours… Mais comment le Newell’s Old Boys va-t-il faire pour perdre à nouveau ?

