Benjamin Sesko délivre Manchester United face à Everton

Everton 0-1 Manchester United

But : Sesko (71e) pour les Red Devils

5 victoires en 6 matchs, Michael Carrick est en train de calmer pas mal de monde.

Manchester a bien profité du faux-pas de Chelsea ce week-end face à Burnley. En clôture de la 27e journée de Premier League, les Red Devils sont allé s’imposer – laborieusement – à Everton, leur victime préférée en déplacement (19 victoires) et remontent à la quatrième place du classement, laissant les Blues à trois longueurs derrière eux.

Changement gagnant

Les Toffees, pourtant solides en première période, ne sont pas parvenus à répéter le scénario du match aller. Mais le retour se conclut sur le même score : 0-1. Le seul but de la rencontre, inscrit par le joker Benjamin Sesko, entré à la place d’Amad Diallo peu avant l’heure de jeu, est un petit bijou de précision. Sur une action d’Everton, Matheus Cunha intercepte le ballon près de sa surface et envoie une longue transversale qui traverse tout le terrain pour trouver Bryan Mbeumo – encore très remuant sur l’ensemble de la rencontre – côté droit.

Le temps d’ajuster, le Français aperçoit Sesko remonté à fond de balle et lui adresse un centre dans l’axe que le Slovène n’a plus qu’à conclure face à Jordan Pickford (0-1, 71e), lequel a empêché son bourreau du soir à faire le break dans le temps additionnel.

Service minimum, n’empêche que si ce genre de scénario se répète, l’autre dingue chevelu va recommencer à faire chauffer le numéro de son coupe-tif.

