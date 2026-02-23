S’abonner au mag
  • Premier League
  • J27
  • Everton-Manchester United (0-1)

Benjamin Sesko délivre Manchester United face à Everton

JD
16 Réactions
Benjamin Sesko délivre Manchester United face à Everton

  Everton 0-1 Manchester United

But : Sesko (71e) pour les Red Devils

5 victoires en 6 matchs, Michael Carrick est en train de calmer pas mal de monde.

Manchester a bien profité du faux-pas de Chelsea ce week-end face à Burnley. En clôture de la 27e journée de Premier League, les Red Devils sont allé s’imposer – laborieusement – à Everton, leur victime préférée en déplacement (19 victoires) et remontent à la quatrième place du classement, laissant les Blues à trois longueurs derrière eux.

Changement gagnant

Les Toffees, pourtant solides en première période, ne sont pas parvenus à répéter le scénario du match aller. Mais le retour se conclut sur le même score : 0-1. Le seul but de la rencontre, inscrit par le joker Benjamin Sesko, entré à la place d’Amad Diallo peu avant l’heure de jeu, est un petit bijou de précision. Sur une action d’Everton, Matheus Cunha intercepte le ballon près de sa surface et envoie une longue transversale qui traverse tout le terrain pour trouver Bryan Mbeumo – encore très remuant sur l’ensemble de la rencontre – côté droit.

Le temps d’ajuster, le Français aperçoit Sesko remonté à fond de balle et lui adresse un centre dans l’axe que le Slovène n’a plus qu’à conclure face à Jordan Pickford (0-1, 71e), lequel a empêché son bourreau du soir à faire le break dans le temps additionnel.

Service minimum, n’empêche que si ce genre de scénario se répète, l’autre dingue chevelu va recommencer à faire chauffer le numéro de son coupe-tif.

Réduit à dix, Everton gifle Manchester United

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Logo de l'équipe Everton
Manchester United écarte Everton
  • Premier League
  • J28
  • Manchester United-Everton (2-0)
Manchester United écarte Everton

Manchester United écarte Everton

Manchester United écarte Everton
Logo de l'équipe Everton
Manchester United's Marcus Rashford (left) and Galatasaray's Sacha Boey battle for the ball during the UEFA Champions League Group A match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Tuesday October 3, 2023. - Photo by Icon sport
Manchester United's Marcus Rashford (left) and Galatasaray's Sacha Boey battle for the ball during the UEFA Champions League Group A match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Tuesday October 3, 2023. - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du mach de Premier League

Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du mach de Premier League

Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du mach de Premier League
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.