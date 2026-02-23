Les termes. Lors d’un entretien pour L’Équipe, Paulo Fonseca a pris la parole sur la guerre en Ukraine. Aux commandes du Chakhtior Donetsk (2016-2019), l’entraîneur lyonnais est directement touché par ce conflit, puisque sa compagne Kateryna, originaire de Donetsk, est ukrainienne et que sa famille a fui Kiev en urgence au lendemain du lancement de l’« opération spéciale » déclenchée par Vladimir Poutine en février 2022.

« Je suis révolté, a confié le technicien portugais. Les attaques contre l’Ukraine sont toujours plus importantes et plus mortifères. J’avais l’espoir que, au fil du temps, les choses changent. Mais depuis que M. Trump est revenu au pouvoir (en janvier 2025) et qu’il a promis une paix rapide, la situation a nettement empiré. Tous les jours tombent des centaines de drones, des dizaines de missiles. Les États-Unis ont fragilisé la position de l’Ukraine et celle de l’Union européenne. Et cela a rendu encore plus difficile la vie des Ukrainiens. Je me sens toujours plus révolté. »

« J’aimerais beaucoup reprendre la sélection nationale, ou retourner au Chakhtior »

L’homme de 52 ans reconnaît se sentir « un peu ukrainien » et rêve de retourner dans ce « pays fantastique », où la famille de sa compagne, réfugiée au Portugal, a vu sa maison être complètement détruite.

« Imaginez ce que c’est : vous allez travailler et à n’importe quel moment, une bombe peut tomber sur le lieu où se trouve votre famille, et surtout vos enfants, souffle Fonseca. Les gens essayent de vivre une vie normale, mais je crois que c’est impossible. C’est un quotidien terrible. […] J’aimerais beaucoup reprendre la sélection nationale, ou retourner au Chakhtior. Ça fait partie de mes rêves pour l’avenir. » Enfin, l’entraîneur de l’OL a avoué avoir eu « honte » lorsque le prix de la paix de la FIFA a été remis au président Trump par Gianni Infantino.

