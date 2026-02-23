Marcelo et Ronaldinho assurent le spectacle pendant le Clásico des légendes

Il faudra attendre pour le coup de vieux. À Los Angeles, les anciennes stars du FC Barcelone et du Real Madrid se sont affrontées dans le cadre d’un match amical (1-1). Si Javier Saviola (qui a évolué au Barça de 2001 à 2007) a ouvert le score, David Barral (légende du Real Madrid B, aucune apparition avec la A) a permis aux Madrilènes de revenir dans le match d’une frappe à ras de terre délivrée en dehors de la surface. Pour autant, entre actions inachevées, passes imprécises et ballons gâchés, le spectacle proposé sur la pelouse rappelait plus une purge de Ligue 1 que de savoureuses retrouvailles entre stars du foot.

Ronaldinho et Marcelo, nouveau duo comique

Heureusement, Ronaldinho a (un peu) sauvé les meubles, permettant de se remémorer le footballeur qu’il était avant ses prouesses au tam-tam. Auteur d’un grand match, parsemant le terrain de dribbles et de passes minutieusement délivrées, le Brésilien a ravi tout le monde, sauf les Merengues.

<iframe loading="lazy" title="HIGHLIGHTS | BARÇA LEGENDS 1 vs 1 REAL MADRID LEYENDAS | CLÁSICO in LOS ANGELES 🔵🔴" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xEMQQT-iRR4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sa rivalité avec Marcelo a d’ailleurs animé la partie. Les petites chamailleries (théâtralisées) comme la petite poussette du Barcelonais de 45 ans sur le latéral gauche de la Casa Blanca suivie de leur accolade ont enchanté les tribunes.

On rigolera moins dans ces matchs quand Cristiano Ronaldo y participera.

