Endrick révèle que Mbappé et Camavinga l’ont convaincu de rejoindre l’OL

Toujours écouter ses aînés. Lors d’un entretien pour Téléfoot diffusé ce dimanche, où il a reçu son trophée de joueur du mois, Endrick a révélé les dessous de son arrivée à l’Olympique lyonnais cet hiver. Le jeune Brésilien aurait été conseillé par deux de ses coéquipiers français au Real Madrid : « Kylian (Mbappé) et Eduardo (Camavinga) m’ont dit que la Ligue 1 était un bon championnat et que c’était une ligue très agressive. Ils m’ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon, car c’est une grande équipe. »

Le Mondial toujours dans le viseur

Décevante lors de la défaite face à Strasbourg en clôture de la 23e journée pour son retour, après avoir été expulsée face à Nantes début février, la pépite brésilienne connaît ses premières difficultés avec l’OL. Cela ne devrait pas trop perturber celui qui appartient toujours au Real Madrid, qui a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive en sept rencontres.

Les prochains rendez-vous face à l’OM en championnat, puis Lens en quarts de finale de Coupe de France seront des occasions en or pour relancer une dynamique et montrer à Carlo Ancelotti qu’il a tout intérêt à le sélectionner pour la Coupe du monde, qui débutera dans moins de trois mois : « C’est un rêve de disputer une Coupe du monde, j’espère faire de grandes choses à Lyon, et être au Mondial pour aider le Brésil si Dieu le veut. »

La concurrence est rude, mais on n’est pas très inquiets.

