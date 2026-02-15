S’abonner au mag
Le joueur du mois de Ligue 1 est Lyonnais

TB
Et un titre pour l’OL ! Dans le premier duel des Olympiques en 2026, ce sont les Lyonnais qui repartent avec le sourire grâce à Endrick, désigné meilleur joueur du mois en Ligue 1 (à cheval sur décembre et janvier). Avec 52% des votes, il devance Mason Greenwood (32%) et son coéquipier Pavel Šulc (16%). Il succède ainsi à Florian Thauvin, lauréat en novembre dernier.

Débarqué cet hiver en prêt depuis le Real Madrid, le Brésilien a réussi des débuts tonitruants dans l’Hexagone avec en point d’orgue son triplé contre Metz. Le tout au sein d’une équipe en pleine balle, forte d’une interminable série de douze victoires consécutives.

Avec une expulsion et une rencontre manquée pour suspension, peu probable toutefois qu’il conserve sa couronne en février.

