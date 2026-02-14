Les esprits se sont échauffés à la mi-temps entre le staff turinois et l'arbitre de la rencontre

S’abonner au mag
  Serie A
  J25
  Inter Milan-Juventus (3-2)

LB
Le rouge de la discorde. Visiblement le board turinois composé de Luciano Spalletti l’entraîneur des Bianconeri, Damien Comolli Directeur général du club et Giorgio Chiellini n’ont que très peu apprécié l’expulsion de Pierre Kalulu juste avant la mi-temps pour une faute imaginaire sur Alessandro Bastoni. Les trois hommes n’ont pas hésité à partager leur courroux avec l’arbitre du jour, Federico La Penna.

Chaos à la mi-temps

Réunis dans les couloirs qui mènent aux vestiaires de San Siro au moment de la pause, les trois hommes se sont agités avec véhémence à l’encontre de l’arbitre. Spalletti a même du repousser son directeur général dans le couloir pour éviter que la situation ne s’envenime plus. Malgré cette expulsion, le spectacle a tout de même été au rendez-vous de la seconde période avec une victoire milanaise qui s’est dessinée au bout du temps réglementaire grâce à Piotr Zieliński et une victoire finale 3 à 2.

Coup dur pour la dolce vita italienne.

L’Inter Milan vient à bout de la Juventus à l’issue d’un match fou

LB

